Na stacji Lahore Cantonment w Pakistanie zainstalowano skomputeryzowany scentralizowany system sterowania sygnałami, rozjazdami i trasami pociągów (CBI). Ma on zastąpić ręczny system przestawiania rozjazdów, używany przez dziesięciolecia. Eksploatację próbną nowego systemu na stacji rozpoczęto 21 października.

Zautomatyzowana kontrola tras

Jak podaje Dawn, system umożliwia operatorom sterowanie sygnałami i rozjazdami za pomocą interfejsu komputerowego. Przed zezwoleniem na ruch sprawdza dostępność wybranej trasy i położenie rozjazdów, a także zapobiega kolizyjnym ruchom pociągów.

W przypadku awarii system ma przełączać sygnały w tryb ograniczający, co ma zmniejszyć ryzyko wypadków spowodowanych konfliktami tras lub awariami sygnalizacji. Po montażu, testach i oddaniu do eksploatacji kilka pociągów bezpiecznie przejechało przez nowy system podczas początkowych prób.

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Nadinspektor dywizjonu kolejowego Lahore Inamullah Khan oświadczył, że system automatycznie ustawia trasę, rejestruje działania operacyjne związane z centralizacją i umożliwia kontrolę pracy operatorów dyżurnych.

Plany dla głównego dworca kolejowego w Lahore

Według Khana modernizacja w dywizjonie Lahore rozpoczęła się na stacji Shahdara, a następnie system zainstalowano również na stacjach Raiwind i Okara Cantonment. Priorytet prac na stacji Lahore Cantonment wyjaśnił skomplikowaną konfiguracją jej układu torowego.

Koleje Pakistańskie planują zainstalować taki sam system na głównym dworcu kolejowym w Lahore w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przedstawiciel projektu CBI powiedział publikacji, że system zainstalowano już na wszystkich stacjach od Shahdary do Lahore, z wyjątkiem głównej stacji Lahore i stacji Khanewal.

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