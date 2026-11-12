Chińska firma Star Vision zawarła w Pekinie umowę z omańską firmą Oman Lens na stworzenie dla Omanu systemu 20 satelitów z pokładową sztuczną inteligencją. Będą one przetwarzać zdjęcia bezpośrednio na orbicie i wykrywać w czasie rzeczywistym m.in. statki oraz powodzie — informuje South China Morning Post.

Umowę podpisano w Pekinie

Porozumienie podpisano w ubiegłym tygodniu podczas państwowej wizyty sułtana Omanu Hajthama ibn Tarika w Chinach. Według start-upu Star Vision wartość projektu przekracza 200 mln dolarów, jednak firma nie ujawniła dokładnej kwoty kontraktu.

Kierownik omańskiego projektu Star Vision, Liao Zhenhua, nazwał umowę największą i najdroższą wśród kontraktów chińskich prywatnych firm kosmicznych, jeśli oceniać ją według liczby satelitów w jednej umowie. Pakiet porozumień przewiduje także utworzenie w Omanie centrum montażu i testowania satelitów, wspólnego laboratorium kosmicznej sztucznej inteligencji, szkolenie 1000 lokalnych specjalistów oraz stypendia dla 30 Omańczyków na studiach magisterskich i doktoranckich w Chinach.

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Przetwarzanie danych na orbicie

Każdy satelita, wielkości mniej więcej pralki, będzie wyposażony w komputery z oprogramowaniem opartym na AI. Będą one rozpoznawać na zdjęciach takie obiekty jak statki, budynki i mosty. Jak powiedział Liao, na Ziemię będą przesyłane wyłącznie użyteczne informacje, co ma oszczędzać przepustowość kanału łączności i przyspieszać reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Projekt kontynuuje prace nad omańskim satelitą OL-1 z pokładowym procesorem AI, który Star Vision pomogła opracować dwa lata temu. Dwa kolejne aparaty są w fazie rozwoju i mogą zostać wystrzelone na początku przyszłego roku. Pozostałe satelity planuje się umieszczać na orbicie partiami, modernizując je wraz z rozwojem technologii. Wśród nich będzie satelita edukacyjny, stworzony wspólnie z Uniwersytetem Sułtana Kabusa.

Produkcja i start w Chinach

Strony będą wspólnie projektować statki kosmiczne, jednak będą one produkowane głównie z chińskich komponentów i wystrzeliwane z Chin. Po testach na orbicie Oman otrzyma satelity na własność i będzie zarządzać nimi oraz danymi.

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