Starbucks zaangażował banki, aby przygotować się do możliwej sprzedaży swojego biznesu w Japonii za kilka miliardów dolarów. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters i Bloomberg.

Banki i potencjalni inwestorzy

Według Bloomberga firma współpracuje między innymi z Citigroup i Morgan Stanley. Starbucks już zaczął badać zainteresowanie aktywem wśród inwestorów strategicznych i finansowych, poinformowały agencję osoby zaznajomione ze sprawą.

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Reuters zaznaczył, że nie był w stanie od razu niezależnie potwierdzić doniesień Bloomberga. Chodzi o potencjalną sprzedaż, a nie o zawartą transakcję.

Wycena japońskiego biznesu

We wrześniu Reuters informował, że Starbucks rozważał sprzedaż większości udziałów w swoim japońskim oddziale. Według szacunków agencji potencjalna transakcja mogłaby wycenić największy zagraniczny rynek Starbucks, gdzie firma samodzielnie prowadzi lokale, na około 3 miliardy dolarów.

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