Starbucks Hong Kong przeprosił południowokoreańskiego klienta po tym, jak w lokalu sieci na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu na jego kubkach z kawą wydrukowano Kimchi zamiast nazwiska Kim. Incydent miał miejsce wieczorem 11 października w lokalu Departures West Hall w pobliżu bramki nr 61, informuje Korea Herald.

Napis na kubkach

38-letni mężczyzna, który poprosił, by identyfikowano go wyłącznie nazwiskiem Kim, kupował kawę z żoną przed lotem do Seulu. Zamówienie wywołano pod nazwiskiem Kim, więc odebrał napoje, nie sprawdzając napisów na kubkach. Klient zauważył błąd podczas oczekiwania na wejście na pokład samolotu.

Mężczyzna wrócił do lokalu, aby uzyskać wyjaśnienie. Jak przekazał, pracownica, która przyjęła zamówienie, przeprosiła i powiedziała, że przez pomyłkę wpisała niewłaściwe imię oraz nie miała zamiaru obrazić klienta. Kim poprosił o wezwanie kierownika zmiany, ponieważ powątpiewał, że zastąpienie nazwiska Kim słowem Kimchi mogło być przypadkowe.

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Stanowisko firmy

Kierownik zmiany o nazwisku Yu pokazał klientowi ekran kasy i wyjaśnił, że pracownica wpisała Kim, lecz podczas przeglądania opcji przypadkowo wybrała Kimchi. Według Kima, po obejrzeniu interfejsu zwątpił on, że taki wybór mógł nastąpić automatycznie, ponieważ jego zdaniem wymagał dodatkowego wprowadzenia danych.

Sześć dni po zapytaniu Korea Herald Starbucks Hong Kong przesłał redakcji pisemne przeprosiny. Firma oświadczyła, że nie toleruje dyskryminacyjnych ani lekceważących zachowań, skontaktowała się z klientem, by osobiście go przeprosić, oraz wzmocni wewnętrzne szkolenia pracowników, aby zapobiegać podobnym przypadkom.

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