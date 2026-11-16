Stare elektrownie wiatrowe i słoneczne w Wielkiej Brytanii mogą otrzymać prawie 9 mld funtów przychodów rynkowych i subsydiów w następnym roku finansowym dzięki wysokim cenom energii elektrycznej. Jak informuje The Guardian, chodzi o obiekty uruchomione w latach 2003–2014 i podłączone do starego państwowego systemu wsparcia energii odnawialnej.

Przychody z rynku i subsydiów

Według wyliczeń niezależnego projektu badawczego Energy Competitiveness Unit takie projekty mogą otrzymać 4,5 mld funtów subsydiów oraz 4,2 mld funtów przychodów ze hurtowej sprzedaży energii elektrycznej. Prawie jedna trzecia brytyjskich farm wiatrowych i słonecznych korzystających ze starego programu Renewables Obligation może kwalifikować się do wyższych płatności subsydiowych.

Według ECU oczekiwane wpływy deweloperów będą o około 50% wyższe niż przed pełnoskalową inwazją rosji na Ukrainę w 2022 roku, po której ceny gazu gwałtownie wzrosły. W ramach programu Renewables Obligation producenci otrzymują płatności ponad przychody z rynku hurtowego, dlatego wyższe ceny gazu zwiększają również koszty subsydiowania energii odnawialnej.

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Propozycja przejścia na stałe kontrakty

Energy Competitiveness Unit uważa, że stary system wsparcia powinien zostać zreformowany, aby obniżyć koszty systemu elektroenergetycznego w krótkiej i średniej perspektywie. Dyrektor ECU Andrew O’Brien powiedział, że z powodu wzrostu cen hurtowych wielu deweloperów otrzymuje znacznie więcej, niż mogli racjonalnie oczekiwać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Rząd wcześniej ogłosił zamiar przeniesienia od kwietnia 2026 roku trzech czwartych kosztów programu Renewables Obligation z rachunków gospodarstw domowych do ogólnego opodatkowania. Rząd ostrzegł również, że stare obiekty wytwórcze mogą zostać objęte wyższymi podatkami od nadzwyczajnych zysków, jeśli nie przejdą na nowy kontrakt z częściowo stałą subsydią.

Według alternatywnego modelu ECU pełne przejście wytwórców na kontrakty ze stałą ceną mogłoby obniżyć koszty energii elektrycznej o 3,8 mld funtów w przyszłym roku i o 9,2 mld funtów w ciągu 10 lat. Dyrektor generalna RenewableUK Tara Singh stwierdziła jednocześnie, że generacja odnawialna pomaga ograniczać rachunki, wypierając z systemu energetycznego droższy gaz.

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