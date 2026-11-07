Starszy minister Singapuru Lee Hsien Loong wezwał Australię do pogłębiania więzi gospodarczych, bezpieczeństwa i międzyludzkich z państwami Azji Południowo-Wschodniej. Podczas cyklu wykładów ABC Boyer Lecture Series 8 listopada oświadczył, że bliższe zaangażowanie w regionie wzmocni konkurencyjność i odporność Australii w coraz bardziej rozdrobnionym świecie, informuje Channel NewsAsia.

Lee zaznaczył, że Australia nie należy do państw Azji Południowo-Wschodniej, ale powinna być bliskim partnerem ASEAN. Według niego rywalizacja między wielkimi mocarstwami nasila się, a system wielostronny słabnie. Wskazał także, że Stany Zjednoczone ponownie oceniają swoją globalną rolę w kwestiach bezpieczeństwa i handlu, podczas gdy strategiczne i gospodarcze wpływy Chin rosną.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa

Starszy minister wezwał Australię do utrzymania aktywnej obecności w Azji i rozwijania partnerstw z krajami o podobnym podejściu. Podkreślił znaczenie utrzymywania pragmatycznych kontaktów roboczych i kanałów komunikacji między siłami zbrojnymi, w szczególności w celu uniknięcia błędnych kalkulacji i incydentów.

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Zdaniem Lee Australia ma wagę dyplomatyczną, zasoby gospodarcze i długoletnie więzi w regionie, aby pomagać krajom tworzyć praktyczne mechanizmy współpracy w handlu, gotowości na pandemie i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wspomniał również o roli Canberry w utworzeniu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku oraz Kompleksowego i Progresywnego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego.

Inwestycje i więzi międzyludzkie

Lee wezwał australijskie firmy do większych inwestycji w państwach ASEAN. Zauważył, że wymiana handlowa Australii z Azją Południowo-Wschodnią rośnie, jednak jej obecność inwestycyjna w tym regionie jest skromniejsza: Australia inwestuje we wszystkich państwach ASEAN łącznie nie więcej niż w Nowej Zelandii. Za perspektywiczne obszary uznał minerały krytyczne, agrobiznes, energię odnawialną, technologie cyfrowe i deep tech.

Osobno singapurski urzędnik podkreślił potrzebę wzmacniania więzi międzyludzkich poprzez programy edukacyjne i migrację. Przypomniał, że osoby urodzone za granicą stanowią jedną trzecią mieszkańców Australii, a wśród nich jest około 70 tysięcy osób pochodzących z Singapuru.

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