Startup BrightAI pozyskał 97 mln dolarów w nowej rundzie finansowania, której przewodziła Smith Point Capital. W rundzie uczestniczyły również GE Vernova, Cobalt Capital, Marlinspike Partners, Zero Infinity Partners, a także dotychczasowi inwestorzy Khosla Ventures, Inspired Capital i Upfront Ventures, podaje Fortune. Według poinformowanego źródła cytowanego przez publikację wycena BrightAI po rundzie wynosi 750 mln dolarów, a łączna wartość pozyskanego przez nią kapitału wzrosła do 184 mln dolarów.

Czujniki zamiast planowych inspekcji

BrightAI rozwija platformę Stateful do ciągłego monitorowania stanu infrastruktury. Łączy ona czujniki na słupach energetycznych, rurociągach, sprężarkach i zbiornikach z autonomicznymi robotami, dronami oraz noszonymi asystentami AI dla pracowników terenowych.

Założyciel firmy Alex Hawkinson uważa, że operatorzy systemów energetycznych, wodociągowych i rurociągowych nadal w dużej mierze polegają na okresowych inspekcjach wykonywanych przez personel. Jak twierdzi, od 50% do 70% takich wyjazdów nie wykrywa problemów, podczas gdy krytyczne awarie mogą wystąpić między planowanymi kontrolami.

Firma twierdzi, że jej system działa w ponad 50 tys. obiektów i przetwarza dziesiątki bilionów odczytów z czujników. BrightAI wymienia wśród klientów GE Vernova, Reworld, Osmose Utilities Services, Azuria Water Solutions, Kodiak Gas Services i Diamondback Energy. Według szacunków Hawkinsona klienci mogą średnio wykrywać problemy 51 dni przed zdarzeniem, które bez tego mogłoby stać się katastrofalne.

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Ekspansja międzynarodowa

BrightAI planuje przeznaczyć nowe środki przede wszystkim na ekspansję międzynarodową. Według szacunków firmy niemal 60% jej dostępnego rynku znajduje się poza Ameryką Północną. BrightAI otwiera również zagraniczne biura po podwojeniu zatrudnienia w 2025 roku.

Firma poinformowała, że przeprowadziła ankietę wśród 12 158 operatorów z 16 branż: według jej danych 98% respondentów nie ma wystarczających informacji o stanie swoich aktywów. BrightAI szacuje potencjalny roczny wpływ ograniczenia zbędnych wyjazdów, kosztów pracy i napraw awaryjnych na ponad 7,5 bln dolarów. Jest to wyliczenie samej firmy.

GE Vernova jest już klientem BrightAI i zainwestowała w nowej rundzie. W komunikacie BrightAI wskazano, że GE Vernova będzie wykorzystywać platformę w obszarach Power, Wind i Electrification. Hawkinson stwierdził również, że pozyskanie nowego klienta wcześniej trwało od dwóch do trzech lat, a obecnie zajmuje mniej niż sześć miesięcy.

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