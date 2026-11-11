W Wielkiej Brytanii startup Fractile, tworzący chipy dla sztucznej inteligencji, pozyskał 720 mln dolarów w rundzie finansowania Series C. Spółkę z siedzibami w Londynie i Bristolu wyceniono na 7 mld dolarów, co czyni ją jednym z najdroższych startupów technologicznych w kraju, informuje Channel NewsAsia.

Inwestorzy rundy

Rundzie przewodziły Thrive Capital, Founders Fund, Lightspeed i Redpoint. Wśród pozostałych inwestorów są: należący do Google fundusz venture capital CapitalG, BlackRock, DST Global, Elad Gil, Balderton, SV Angel, brytyjski Sovereign AI Fund i British Business Bank. W finansowaniu uczestniczył również rząd Wielkiej Brytanii.

Fractile opracowuje chipy do inferencji AI — procesu, w którym modele sztucznej inteligencji generują odpowiedzi. Firma twierdzi, że jej technologia ma zapewnić wyższą szybkość działania, a także obniżyć zużycie energii i koszty.

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Infrastruktura AI Wielkiej Brytanii

Inwestycja była wyrazem wsparcia dla wysiłków Wielkiej Brytanii na rzecz budowy własnej infrastruktury AI, a nie tylko uzależnienia od zagranicznych dostawców mocy obliczeniowych. Jednocześnie odzwierciedla ona zainteresowanie inwestorów firmami opracowującymi sprzęt dla AI — rynkiem zdominowanym przez Nvidię i kilku azjatyckich producentów półprzewodników.

Minister ds. sztucznej inteligencji Wielkiej Brytanii Kanishka Narayan oświadczył, że kraj dąży do zachowania większej liczby miejsc pracy, inwestycji i wartości ekonomicznej tworzonych przez jego osiągnięcia naukowe i technologiczne. Jak powiedział, rząd zamierza zmienić sytuację, w której technologie i branże stworzone na bazie brytyjskich pomysłów rozwijały się w innych krajach.

Fractile planuje wypuścić swój pierwszy komercyjny chip w przyszłym roku. Wielka Brytania ma już producenta chipów Arm, którego technologie są wykorzystywane w miliardach urządzeń, jednak jej produkcja półprzewodników jest znacznie mniejsza niż w USA i krajach Azji.

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