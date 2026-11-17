Amerykański startup Vals z siedzibą w San Francisco, zajmujący się oceną sztucznej inteligencji, ustalił, że modele firm Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek i innych można było skłonić do oznaczania potencjalnych celów uderzeń na zdjęciach satelitarnych i z dronów. Wśród takich oznaczeń byli cywile, szkoły i żołnierze, którzy sprawiali wrażenie poddających się. Jak informuje TechCrunch, odmowy modeli często udawało się obejść, przedstawiając scenariusz bojowy jako część gry.

Testy na zdjęciach z Ukrainy i Iranu

Badacze Vals symulowali scenariusze, w których AI analizowała sztucznie stworzone obrazy oraz rzeczywiste zdjęcia satelitarne i nagrania z dronów z Ukrainy i Iranu. Modelom nie proponowano bezpośredniego podejmowania decyzji o uderzeniu: według badaczy systemy zwykle odrzucały takie prośby. Zamiast tego proszono je o oznaczanie potencjalnych celów lub informowanie, czy na zdjęciach widać ludzi.

W niektórych symulacjach po pozytywnej odpowiedzi modelom pokazywano konsekwencje hipotetycznego uderzenia. Vals zaznaczył, że wyniki takich zapytań mogłyby potencjalnie zostać wykorzystane przez autonomiczne systemy uzbrojenia, chociaż same modele nie podejmowały decyzji o użyciu siły.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena zabezpieczeń modeli

Według oceny Vals modele Anthropic uzyskały najgorsze wyniki w tych symulowanych scenariuszach. Jednocześnie żaden z testowanych systemów nie wypadł szczególnie dobrze: żadne z zapytań badaczy nie zostało zablokowane przez klasyfikator bezpieczeństwa, a bezpośrednie odmowy zdarzały się rzadko. Nawet po odmowie modele często zgadzały się wykonać prośbę, gdy scenariusz opisywano jako grę.

Przedstawiciel Anthropic Eduardo Maia Silva oświadczył, że przykłady przytoczone w badaniu są sprzeczne z zasadami firmy. Anthropic poinformował również o opracowywaniu dodatkowych zabezpieczeń, rozszerzeniu wewnętrznych testów i wzmocnieniu kontroli nad przestrzeganiem zasad. W OpenAI podkreślili, że zakazują wykorzystywania publicznych modeli do ułatwiania przemocy lub nieuprawnionych zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a także opracowują dodatkową ochronę przed nadużyciami związanymi z dronami.

W Vals zauważyli, że opóźnienia w działaniu modeli i ograniczone możliwości obliczeniowe na pokładzie dronów utrudniają wykorzystanie uniwersalnych systemów AI do naprowadzania w czasie rzeczywistym. Jednocześnie badacze uznali za bardziej bezpośrednie ryzyko wykorzystywanie modeli do masowego oznaczania nagrań bojowych i tworzenia danych szkoleniowych dla autonomicznych systemów naprowadzania. Badanie dotyczyło modeli komercyjnych, a nie systemów, które firmy mogłyby potencjalnie udostępniać wojsku.

Czytaj nas na