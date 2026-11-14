Stelco przywróci 175 pracowników do zakładu w Hamilton — Al Jazeera

Kanadyjski producent stali Stelco przywróci do pracy wszystkich 175 pracowników zwolnionych z zakładu w Hamilton i wypłaci im z mocą wsteczną standardowe wynagrodzenie, które otrzymaliby w tym okresie. Pracownicy mają wrócić 1 grudnia po tym, jak firma osiągnęła porozumienia z wystarczającą liczbą klientów, aby wznowić końcowe operacje produkcyjne, informuje Al Jazeera.

Presja rządu i związku zawodowego

Ogłoszenie nastąpiło po kilku tygodniach konfrontacji między pracownikami, związkiem zawodowym, kanadyjskim rządem i amerykańskim właścicielem Stelco — Cleveland-Cliffs. Krótko wcześniej kanadyjska minister przemysłu Mélanie Joly oświadczyła, że będzie zabiegać w sądzie o przymusową sprzedaż Stelco, jeśli do końca dnia nie otrzyma odpowiedzi od kierownictwa Cleveland-Cliffs.

Prezes lokalnego oddziału związku United Steelworkers Local 1005, Ron Wells, przyjął decyzję z zadowoleniem i powiązał ją z presją pracowników, związku i rządu. Na konferencji prasowej nazwał zwolnienia nielegalnymi i niemoralnymi. Joly stwierdziła, że wynik pokazuje inwestorom działanie praworządności w Kanadzie.

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Przyczyny zwolnień

Cleveland-Cliffs, które przejęło Stelco w 2024 roku, pod koniec września ogłosiło możliwość zwolnienia do 500 pracowników w zakładach w Hamilton i Nanticoke w Ontario. Firma powołała się na słaby popyt i trudne warunki rynkowe dla stali walcowanej na zimno i powlekanej, wykorzystywanej między innymi w produkcji samochodów i sprzętu gospodarstwa domowego.

Właściciel tłumaczył również trudności finansowe Stelco cłami prezydenta USA Donalda Trumpa na kanadyjską stal oraz konkurencją ze strony tańszej zagranicznej stali. Jednocześnie Ottawa oświadczyła, że zwolnienia są sprzeczne ze zobowiązaniami Cleveland-Cliffs podjętymi przy przejęciu Stelco, w tym dotyczącymi utrzymania liczby kanadyjskich pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych do 2029 roku.

W Cleveland-Cliffs oświadczyli, że klienci zgodzili się wesprzeć działalność zakładu w Hamilton, jednocześnie firma skarżyła się na brak reakcji rządu federalnego na niedociągnięcia programu reagowania na cła. Firma nie podała szczegółów porozumień z klientami.

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