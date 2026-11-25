W Grecji ogólnokrajowy strajk pracowników sektora publicznego i kilku prywatnych związków zawodowych zakłócił połączenia transportowe. W wyniku akcji wstrzymano trasy promowe na wyspy, poranne i wieczorne kursy metra, a także zawieszono loty na niektórych lotniskach regionalnych.

Do strajku dołączyli marynarze, pracownicy transportu i telekomunikacji. Uczestnicy akcji domagają się podwyżek płac, przywrócenia corocznych premii zniesionych podczas kryzysu zadłużeniowego oraz zwiększenia wydatków publicznych na ochronę zdrowia i edukację, informuje Cyprus Mail.

Żądania związków zawodowych

Strajk zorganizował największy grecki związek pracowników sektora publicznego ADEDY. Urzędnicy państwowi, w tym nauczyciele i lekarze w publicznych szpitalach, planowali przeprowadzić demonstracje w Atenach i innych miastach kraju.

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W ADEDY oświadczyli, że dążą do znaczącej podwyżki wynagrodzeń, która zrekompensowałaby utratę siły nabywczej. Związek wskazał również na rosnące ceny, zamrożenie płac, ubóstwo energetyczne oraz problemy w systemach publicznej ochrony zdrowia i edukacji.

Presja związana z kosztami życia

To już trzecia akcja strajkowa w ciągu kilku tygodni. Po kryzysie finansowym w poprzedniej dekadzie, podczas którego Grecja otrzymała pakiety pomocy finansowej o wartości około 280 mld euro, płace w kraju rosły, a podatki spadały. Jednocześnie wiele gospodarstw domowych mierzy się ze wzrostem czynszów i ogólnych kosztów życia, w tym z powodu drożejącej żywności i energii.

Rząd premiera Kiriakosa Mitsotakisa ogłosił w tym roku ulgi podatkowe i subsydia o wartości około 2,2 mld euro, aby wesprzeć osoby o niskich dochodach i emerytów. Obiecał także, że od grudnia 2027 roku będzie wypłacać premię bożonarodzeniową w wysokości 500 euro około 700 tysiącom urzędników państwowych.

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