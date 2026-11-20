Ubezpieczyciel UnitedHealth Group pozwał rząd federalny w związku z obniżonymi ocenami gwiazdkowymi planów Medicare Advantage na 2027 rok. Jak informuje STAT News, firma kwestionuje metodologię, według której Centra Usług Medicare i Medicaid obliczyły te wskaźniki.

Co najmniej 15 pozwów

Pozew UnitedHealth stał się co najmniej 15. zaskarżeniem ocen Medicare Advantage na 2027 rok. Firma jest największym ubezpieczycielem w programie Medicare Advantage i zapewnia ochronę ponad 9 mln osób. Coroczny okres wyboru planów Medicare kończy się 7 grudnia.

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Jak działa system ocen

Państwo ocenia plany Medicare Advantage w skali od jednej do pięciu gwiazdek. Ocena jest ustalana z uwzględnieniem badań medycznych, satysfakcji klientów i innych wskaźników wchodzących w skład złożonej formuły.

Plany z oceną co najmniej czterech gwiazdek otrzymują płatności premiowe. Ubezpieczyciele w swoich pozwach twierdzą, że metodologia oceny jest niespójna i bezprawnie obniża ich wyniki poniżej progu uprawniającego do takich płatności.

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