Niemiecki system ubezpieczenia opiekuńczego skorzysta w listopadzie z części dodatkowej pożyczki państwowej z powodu napiętej sytuacji finansowej. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na Ministerstwo Zdrowia. Dokładna kwota środków, które zostaną pozyskane w tym miesiącu, nie została jeszcze ustalona.

Dodatkowe finansowanie do końca roku

Na początku października komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła dla systemu dodatkową pożyczkę w wysokości do 700 mln euro. Została ona udzielona ponad pożyczkę w wysokości 3,2 mld euro, już przyznaną na 2026 rok. Środki będą wypłacane co miesiąc w zależności od potrzeb, aby zrekompensować niedobory płynności i zapewnić wypełnianie zobowiązań systemu do końca roku.

W październiku dodatkowe finansowanie nie było jeszcze potrzebne. W tamtym czasie w systemie ubezpieczeniowym pozostawało 522 mln euro z pierwotnej pożyczki w wysokości 3,2 mld euro i środki te wystarczyły na realizację wypłat.

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Wydatki rosną szybciej, niż oczekiwano

Pod koniec sierpnia Główne Zrzeszenie Kas Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego, które reprezentuje również kasy ubezpieczenia opiekuńczego, oświadczyło, że dochody systemu prawdopodobnie już w październiku nie wystarczą na pełne finansowanie świadczeń. Dotyczyło to również sytuacji z uwzględnieniem już udzielonej rocznej pożyczki.

Niemieckie Ministerstwo Finansów wyjaśniło w liście do komisji budżetowej, że wydatki na świadczenia rosną silniej, niż przewidywano, z powodu zauważalnego wzrostu liczby osób wymagających opieki.

Minister zdrowia Carsten Linnemann, przedstawiciel Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, przedłożył Bundestagowi pakiet środków mających ustabilizować finanse systemu w 2027 roku i uniknąć powszechnej podwyżki składek. Przewiduje on ograniczanie wydatków i dodatkowe dochody, aby pokryć prawdopodobny deficyt w wysokości 7,6 mld euro. Propozycje szerszej reformy strukturalnej ma przygotować odrębna komisja.

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