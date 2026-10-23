Strzelanina w Hebronie raniła pięciu Izraelczyków — BBC News World

Na wojskowym punkcie kontrolnym przy wjeździe do Hebronu na okupowanym Zachodnim Brzegu doszło do strzelaniny, w której rannych zostało pięciu Izraelczyków. Izraelscy urzędnicy oświadczyli, że siły bezpieczeństwa zabiły dwóch podejrzanych palestyńskich napastników, informuje BBC News World.

Wymiana ognia na punkcie kontrolnym

W mediach społecznościowych rozpowszechniono niezweryfikowane nagrania wideo, na których, według BBC, widać intensywną wymianę ognia między wojskowymi a uzbrojonymi mężczyznami na punkcie kontrolnym przy wjeździe do miasta.

Izraelska armia oświadczyła, że w samochodzie napastników znaleziono dużą ilość amunicji. Wojskowi uważają, że napastnicy zamierzali przeprowadzić atak na znacznie większą skalę.

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Reakcja Netanjahu

Premier Izraela Binjamin Netanjahu ogłosił blokadę Hebronu. Jego partia Likud odwołała również wydarzenia kampanijne zaplanowane na rano.

Do strzelaniny doszło w czasie zwiększonych napięć na Zachodnim Brzegu. Podczas corocznych zbiorów oliwek Palestyńczycy stają się celem ekstremistycznych żydowskich osadników. Wybory powszechne w Izraelu mają odbyć się za cztery dni.

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