Co najmniej dwie osoby zginęły, a kolejnych 10 zostało rannych w wyniku strzelaniny w centrum Krakowa w Polsce w sobotę. Jak podaje The Independent, poinformowali o tym przedstawiciele władz.

Strzelanina na Rynku Głównym

Strzały padły na Rynku Głównym miasta. Rada Miasta Krakowa poinformowała, że policja prowadziła również operację na ulicy Dietla. W chwili publikacji nie było wiadomo, czy funkcjonariusze dokonywali zatrzymań w związku ze strzelaniną.

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Na miejscu działały służby ratunkowe

W pobliżu kościoła Mariackiego pracowały policja i służby ratunkowe, w tym śmigłowiec sanitarny. Premier Polski Donald Tusk w oświadczeniu opublikowanym krótko przed godz. 15:00 czasu GMT przekazał, że policja ustala okoliczności poprzedzające atak oraz wszystkie jego szczegóły. Źródło nie podaje innych informacji o przyczynach strzelaniny ani o możliwych osobach zaangażowanych.

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