W historycznym centrum Krakowa w Polsce doszło do strzelaniny, w której, według doniesień polskich mediów, zginęło co najmniej pięć osób, a kolejnych 12 zostało rannych. Incydent miał miejsce 7 listopada w pobliżu Rynku Głównego — jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych w kraju.

Strzelanina w pobliżu rynku

Jak podaje Anadolu Agency, do strzelaniny doszło krótko po godzinie 15:00 czasu lokalnego. Stacja TVN24, powołując się na straż pożarną, podała informację o pięciu zabitych i 12 rannych.

Radio RMF FM poinformowało, że napastnicy jechali samochodem ulicą Sławkowską w kierunku rynku i strzelali do ludzi w tej okolicy. Według nadawcy uszkodzone zostały również sklep i tramwaj.

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Policja prowadzi śledztwo

Na miejsce przybyły służby ratunkowe, a na rynku wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że policja bada sprawę strzelaniny, a on otrzymuje aktualizacje od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Organy ścigania nie potwierdziły jeszcze tożsamości napastników, ich motywów ani innych okoliczności zdarzenia.

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