Muzyczny serwis streamingowy Tidal od 9 grudnia zacznie usuwać utwory, które uznaje za w pełni wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jak podaje Variety, platforma oświadczyła, że stanie się pierwszym muzycznym serwisem streamingowym, który całkowicie zakaże takiej muzyki.

Nowe zasady katalogu

Robert Anderson, szef Tidala w spółce macierzystej Block, napisał, że w ciągu ostatnich 90 dni 43% utworów przesłanych do dystrybucji na platformie zostało zidentyfikowanych jako wygenerowane przez AI. Według niego wymaga to bardziej „radykalnych” działań.

Anderson poinformował, że do początku roku z katalogu mają całkowicie zniknąć wszystkie kompozycje w całości wygenerowane przez AI. Według jego szacunków będzie to oznaczało usunięcie 29 mln utworów, a serwis będzie codziennie odrzucał od 80 tys. do 85 tys. piosenek. Oświadczył również, że 96% kompozycji wygenerowanych przez AI nie ma ani jednego odsłuchania.

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Wcześniejsze ograniczenia i konkurenci

Około pięć miesięcy temu Tidal ogłosił zakończenie monetyzacji piosenek stworzonych przy użyciu AI. Wykonawców zobowiązano do oznaczania utworów jako wygenerowanych przez AI lub stworzonych z jej pomocą. Serwis zakazał także piosenek AI powiązanych z oszukańczą działalnością, w tym takich, które imitują znanych wykonawców lub mogą wprowadzać słuchaczy w błąd.

Spotify i Apple Music stosują inne podejścia. Apple Music oświadczył, że zamierza oznaczać utwory wygenerowane lub stworzone z pomocą AI, a Spotify poinformował, że będzie oznaczać artystów, których uważa za twory AI, jako AI Persona. Spotify oświadczył również, że w tym roku usunął z katalogu 75 mln spamowych lub niskiej jakości utworów, a następnie usunął 50 mln takich utworów z rekomendacji użytkowników.

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