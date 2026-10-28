Studenci Uniwersytetu Humanistycznego im. Mohameda bin Zayeda w Abu Zabi w ZEA pomagali pakować 10 tys. zimowych zestawów dla ludności cywilnej Gazy. Zestawy zawierały łącznie 70 tys. sztuk ciepłej odzieży i środków ogrzewania, informuje The National.

Pomoc przed zimą

Akcję wolontariacką zorganizowała Fundacja Szejka Saeeda bin Zayeda Al Nahyana na rzecz humanitarnej misji ZEA dla Gazy. Dyrektor operacji pomocowych ZEA w kampanii Operation Chivalrous Knight, Hamoud Al Afari, powiedział, że udział studentów pokazuje wartości solidarności i hojności wpajane młodemu pokoleniu.

We wrześniu ZEA rozpoczęły zimową inicjatywę, aby zapewnić ciepłą odzież milionowi osób w Strefie Gazy. Według Al Afariego od początku wojny w październiku 2023 roku do Gazy dostarczono ponad 131 tys. ton pomocy humanitarnej o łącznej wartości 4,16 mld dolarów.

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Loty i pomoc żywnościowa

W tym miesiącu organizacja Dubai Humanitarian uruchomiła również most powietrzny do dostarczania zimowej pomocy. Pierwszy samolot z artykułami pierwszej potrzeby, w tym kocami termicznymi dla UNICEF, dotarł do egipskiego El-Arisz, po czym ładunek przekazano do Gazy.

Most powietrzny obejmuje kilka lotów samolotów C-130 skrzydła lotniczego Dubaju, z których każdy przewozi około dziewięciu ton ładunków humanitarnych. Co najmniej trzy dodatkowe loty planowano wykorzystać do dostarczenia koców dzieciom i innym grupom wrażliwym.

Osobno ZEA rozpoczęły w tym miesiącu dostarczanie pomocy żywnościowej w ramach inicjatywy Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge. W Dubai World Trade Centre wolontariusze i członkowie społeczności pakowali zestawy żywnościowe dla rodzin i dzieci w Gazie.

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