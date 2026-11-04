Studenci Uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu w RPA podczas głosowania poinformowali o nieregularnych dostawach wody i energii elektrycznej w dzielnicy Braamfontein. Młodzi wyborcy, którzy przyszli do lokalu wyborczego w hali sportowej uniwersytetu, wskazali te kwestie jako jedne z priorytetów dla wybranych przedstawicieli władz, informuje TimesLIVE.

Podstawowe usługi dla studentów

25-letnia Siam Thanda Mashekila powiedziała, że cieszy ją aktywny udział młodych ludzi w głosowaniu, ale nie jest pewna, czy partie polityczne dotrzymają swoich obietnic. Jej zdaniem wybrani przedstawiciele władz powinni skupić się na dostawach energii elektrycznej, wodzie i oświetleniu ulicznym.

Podkreśliła, że stabilne dostawy energii elektrycznej są ważne dla studentów, którzy potrzebują bezpiecznych miejsc do nauki. Odpowiednie oświetlenie uliczne, jak powiedziała, jest również potrzebne osobom wracającym późno do domu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przerwy w Braamfontein

Studentka trzeciego roku prawa Lebo Sebolao opowiedziała o przerwach w dostawach wody i energii elektrycznej w Braamfontein. Zaznaczyła, że sytuacja frustruje ją od czasu przeprowadzki do Johannesburga w 2024 roku, a przerwy wpływają również na jej harmonogram nauki.

Według 20-letniej Sebolao od wtorku w jej miejscu zamieszkania nie było ani wody, ani prądu. Aby dotrzeć do lokalu wyborczego, musiała pojechać do swojego domu w południowej części Johannesburga, aby się umyć, a następnie wrócić do Braamfontein. Inny student uniwersytetu, Limako Malusi, również wskazał wysokie koszty edukacji uniwersyteckiej jako istotny problem dla młodych ludzi, szczególnie dla czarnoskórych studentów.

Czytaj nas na