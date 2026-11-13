Przedstawiciel zwycięskiego serbskiego ruchu studenckiego Student List, Filip Ubović, oświadczył, że ruch planuje wstrzymać handel bronią z Izraelem. Powiedział o tym w wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Aarona Bastaniego w podcaście Novara Media, podaje Anadolu Agency.

Stanowisko Student List

Odpowiadając na pytanie o przyszłe relacje Serbii z Izraelem, Ubović nazwał sytuację w Gazie „plamą na człowieczeństwie”. Według niego program ruchu zakłada wstrzymanie handlu bronią z Izraelem.

Niedawno opublikowany program polityki zagranicznej Student List również potępia działania militarne Izraela w Gazie i przewiduje zwiększenie pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków.

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Zakład montażu dronów

Ubović skrytykował także bliskie związki byłego prezydenta Serbii Aleksandara Vučicia z Izraelem. Za niedopuszczalne uznał utworzenie w Serbii zakładu montażu dronów we współpracy z izraelską firmą zbrojeniową i wezwał do zatrzymania tego projektu.

Vučić otworzył zakład montażu dronów we wrześniu. Student List wygrała przedterminowe wybory parlamentarne 25 października, jednak nowy rząd Serbii nie został jeszcze formalnie utworzony. Dotychczas nie ogłoszono żadnych oficjalnych decyzji o zawieszeniu handlu bronią z Izraelem ani o wstrzymaniu działalności zakładu.

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