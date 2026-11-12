Subaru opracowuje kolejną generację czterocylindrowego silnika typu bokser i dąży do osiągnięcia dla niego 50% sprawności cieplnej. Firma chce zwiększyć efektywność układu napędowego, zachowując charakterystyczny dla marki układ silnika, informuje Motor1.

Efektywność w szerszym zakresie

Według danych przedstawionych przez Subaru, eksperymentalny silnik ma około dwukrotnie szerszy zakres pracy z wysoką sprawnością cieplną niż obecny silnik wolnossący, którego firma używa w swoich modelach hybrydowych. Prototyp jest wyposażony w turbodoładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa, podczas gdy jednostka referencyjna jest wolnossąca.

Inżynierowie pracują nad zwiększeniem przepływu powietrza wewnątrz cylindrów, aby mieszanka paliwowo-powietrzna była dokładniej wymieszana przed zapłonem. Subaru stosuje również trójwymiarową analizę procesu spalania: umożliwia ona dokładniejsze przewidywanie rozchodzenia się płomienia po zapłonie, przewidywanie spalania stukowego oraz optymalizację pracy silnika.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Turbina, cykl Millera i spalanie w komorze wstępnej

Aby zbliżyć się do poziomu 50%, Subaru rozważa zastosowanie turbosprężarki o zmiennej geometrii. Taki system zmienia przekrój przepływu turbiny w zależności od objętości spalin i może poprawić reakcję silnika. Firma dopuszcza również, że opóźnienie reakcji turbiny mógłby kompensować silnik elektryczny.

Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest cykl Millera, w którym zmieniają się fazy pracy zaworów dolotowych. Może to zwiększyć efektywność i obniżyć temperaturę spalin, potencjalnie upraszczając zastosowanie turbiny o zmiennej geometrii. Jednocześnie Subaru przyznaje, że same te technologie prawdopodobnie nie wystarczą do osiągnięcia 50% sprawności cieplnej, dlatego bada również spalanie w komorze wstępnej.

Brak terminu rozpoczęcia produkcji seryjnej

Subaru nie sprecyzowało, kiedy nowy silnik typu bokser trafi do samochodów produkcyjnych ani które modele otrzymają go jako pierwsze. Deklarowany poziom 50% jest obecnie celem rozwojowym, a nie potwierdzoną specyfikacją przyszłego układu napędowego.

Czytaj nas na