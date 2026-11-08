Sąd Pierwszej Instancji Abu Dhabi Global Market w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uznał założyciela NMC Healthcare B.R. Shetty’ego oraz byłego dyrektora generalnego grupy Prasantha Manghata za odpowiedzialnych za świadomy udział w oszustwie przeciwko NMC Group. Jak podaje The National, naruszenia trwały od 2 kwietnia 2012 roku do 9 kwietnia 2020 roku.

Orzeczenie 5 listopada wydał sir Andrew Smith. Sąd uznał obu mężczyzn za odpowiedzialnych za oszukańcze i bezprawne działania handlowe. Zgodnie z orzeczeniem Shetty i Manghat nieuczciwie uczestniczyli w oszustwie przeciwko NMC Group.

Kwota do dalszych obliczeń

Sąd określił kwotę 5,39 mld dolarów jako punkt wyjścia do ustalenia wkładów finansowych, które Shetty i Manghat mają wnieść do aktywów NMC Healthcare w ramach roszczeń dotyczących oszukańczych działań handlowych. Jednocześnie kwota ta nie stanowi ostatecznego odszkodowania i nie oznacza, że każdy z nich ma zapłacić dokładnie 5,39 mld dolarów.

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Sąd uznał, że Shetty otrzymał znaczne środki, bezprawnie przelane z NMC Group, i wykorzystał ich część do nabycia aktywów. Według ustaleń sądu nie ujawnił on również zabezpieczeń związanych z jego osobistymi transakcjami finansowymi, zezwolił na publikowanie wprowadzających w błąd sprawozdań finansowych oraz pomagał ukrywać zadłużenie grupy przed audytorami Ernst & Young.

Pozew banku przeciwko Manghatowi

Oddzielnie Abu Dhabi Commercial Bank doprowadził do uznania swoich roszczeń wobec Manghata w sprawie dotyczącej strat związanych z NMC. Sąd ustalił, że straty, których zwrotu bank może dochodzić, wynoszą ponad 1,19 mld dolarów, z uwzględnieniem możliwych korekt. Z tej kwoty 1,02 mld dolarów przypada na niespłacone zobowiązania, a około 168,98 mln dolarów na utracony zysk.

NMC Healthcare, założona przez Shetty’ego w 1975 roku, była niegdyś największym prywatnym operatorem usług medycznych w ZEA. Po dochodzeniu wykryto ponad 4,4 mld dolarów wcześniej nieujawnionego długu, a w kwietniu 2020 roku spółkę oddano pod zarząd zewnętrzny. Sąd wyznaczył kolejne posiedzenie w celu rozstrzygnięcia nierozwiązanych finansowych i innych skutków swojego orzeczenia.

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