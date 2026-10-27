Federalny Sąd Najwyższy w Abudży w Nigerii umorzył sprawę o cyberprzestępstwo przeciwko Sanusiemu Dankace. Był on oskarżony o grożenie opublikowaniem w mediach społecznościowych rzekomych nagich nagrań wideo i zdjęć gubernatora stanu Kano, Abby Yusufa.

Sędzia Salim Ibrahim podjął taką decyzję po tym, jak prokurator A.Y. Afegbua złożył wniosek o wycofanie zarzutów. Obrończyni Dankaki, Kauna Penzin, nie sprzeciwiła się wnioskowi. Prokurator nie wyjaśnił powodów wycofania zarzutów, podaje Premium Times Nigeria.

Wycofanie zarzutów

Wcześniej sąd wyznaczył rozpoczęcie postępowania na 7 grudnia, po tym jak Dankaka nie przyznał się do winy. Sprawę przełożono jednak na wtorek i wpisano na listę rozpraw na ten dzień.

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Według News Agency of Nigeria nigeryjska Służba Bezpieczeństwa Państwowego postawiła Dankace 22 października dwa zarzuty na podstawie ustawy o cyberprzestępczości.

Wersja oskarżenia

W jednym z zarzutów oskarżenie twierdziło, że Dankaka i inne osoby pozostające na wolności za pośrednictwem Facebooka utrzymywały, że posiadają nagie nagrania wideo i zdjęcia gubernatora Yusufa. Według oskarżenia Dankaka groził opublikowaniem tych materiałów i próbował rozpowszechnić rzekomo złośliwy wpis za pośrednictwem strony na Facebooku Sanusi Dankaka Yahaya.

W innym zarzucie Służba Bezpieczeństwa Państwowego twierdziła, że Dankaka rozpowszechnił wpis o rzekomym posiadaniu tych materiałów, chociaż, według jej wersji, wiedział, że informacja ta jest fałszywa. Oskarżenie powołało się między innymi na artykuły 27(1)(b) i 24(1) nigeryjskiej ustawy o cyberprzestępczości z 2015 roku.

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