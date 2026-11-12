Sąd Najwyższy Alaski w USA odmówił sztabowi byłej członkini Izby Reprezentantów Mary Peltoli udostępnienia listy odrzuconych kart do głosowania korespondencyjnego. Decyzję podjęto w trakcie trwającego liczenia głosów w wyborach do Senatu USA z Alaski, informuje The Hill.

Argumenty sądu

Sędzia zaznaczył, że Wydział Wyborczy Alaski obecnie przetwarza karty do głosowania z wyborów powszechnych w 2026 roku i nie ma możliwości sporządzenia na żądanie sztabu raportu z bazy danych rejestracji wyborców VREM. W 17-stronicowym orzeczeniu wskazano, że takie usługi elektroniczne nie są obowiązkowe, a wniosek musi być rozsądny.

Sąd uznał również, że ze względu na złożoność ujawnienia rejestrów VREMS organ wyborczy nie jest zobowiązany do udostępnienia tych danych. Wcześniej sztab Peltoli oświadczył w dokumentach sądowych, że bez informacji o odrzuconych lub zakwestionowanych kartach do głosowania korespondencyjnego nie może sprawdzić, czy zgodne z prawem głosy jego wyborców zostały właściwie uwzględnione.

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Przebieg liczenia głosów

Sztab rywala Peltoli — republikańskiego senatora Dana Sullivana — zwrócił się do sądu, aby zablokować jej dostęp do rejestrów VREMS. Kampania Sullivana oskarżyła Peltolę o próbę „ustawienia systemu na swoją korzyść”. Zarzuty te dotyczyły publikacji The New York Times o możliwych powiązaniach kandydata o tym samym imieniu i nazwisku, Dana J. Sullivana Jr., ze sztabem Peltoli; sama Peltola i jej zespół temu zaprzeczali.

Wybory do Senatu na Alasce pozostają ostatnimi, których wynik nie został jeszcze ogłoszony, ponieważ organy wyborcze dostarczają karty do głosowania z odległych rejonów stanu. Karty mogą napływać przez 15 dni po dniu wyborów, jeśli zostały nadane pocztą nie później niż w dniu głosowania. Według Decision Desk HQ na środowy wieczór Peltola miała 48,63% głosów, Sullivan — 46,90%, republikanin Gerald Heikes — 2,18%, a Dan J. Sullivan Jr. — około 1,65%.

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