W stanie Bahia w północno-wschodniej Brazylii regionalny sąd wyborczy nakazał przywrócenie na trasy całej floty autobusowej po doniesieniach o ograniczeniu przewozów w dniu wyborów. Za niewykonanie decyzji sąd ustalił karę w wysokości 1 mln reali brazylijskich za godzinę — około 200 tys. dolarów. Informuje o tym The Rio Times.

Prezes Najwyższego Sądu Wyborczego Brazylii Cássio Nunes Marques 25 października 2026 roku oświadczył, że w niektórych miejscach wyborcy mają trudności z transportem, jednak problem jest już rozwiązywany. Według niego programy transportowe ogólnie działają dobrze i należą do kompetencji regionalnych sądów wyborczych.

Skargi na ograniczenie kursów

Najwięcej skarg na brak autobusów napłynęło z Salvadoru, Feira de Santana i Lauro de Freitas. Federacja Brasil da Esperança, do której należy Partia Pracujących prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy oraz dwie partie sojusznicze, oświadczyła, że liczba autobusów w Salvadorze została zmniejszona o ponad 50%.

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Generalny inspektor sądownictwa wyborczego Ricardo Villas Bôas Cueva polecił sądowi wyborczemu Bahii przedstawić raport dotyczący tych doniesień. W materiale nie sprecyzowano liczby autobusów, które nie wyjechały na trasy.

Decyzja sądu i prośba o przedłużenie głosowania

Przewodniczący sądu wyborczego Bahii Maurício Kertzman Szporer nakazał Policji Federalnej aresztowanie sekretarza ds. mobilności Salvadoru, Pabla Souzy. Władze miejskie Salvadoru poinformowały, że Souza przebywa w Paryżu w podróży służbowej i ma stawić się na policji 26 października.

Federacja Brasil da Esperança poprosiła o przedłużenie głosowania do godziny 19:00 czasu lokalnego w Salvadorze, Feira de Santana i Lauro de Freitas. W chwili publikacji nie było decyzji w sprawie tego wniosku, a Nunes Marques nie odpowiedział, czy godziny głosowania mogą zostać przedłużone.

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