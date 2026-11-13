Wysoki Sąd Beludżystanu w Pakistanie zobowiązał rząd prowincji do ostatecznego dopracowania w ciągu sześciu miesięcy projektu zasad wynagradzania rad lokalnych. Dokument ma określić pensje i dodatki dla wybieranych przedstawicieli samorządu lokalnego.

Orzeczenie sądu

Skład dwóch sędziów — Iqbal Ahmed Kasi i Mian Muhammad Rauf Atta — rozpatrzył petycję konstytucyjną złożoną przez wybranego przewodniczącego Komitetu Miejskiego Mastung, jak informuje Dawn.

Powód powołał się na artykuł 35 ustawy o samorządzie lokalnym Beludżystanu z 2010 roku. Według jego argumentów przewodniczący i ich zastępcy mają prawo do wynagrodzenia, lecz nie otrzymywali pensji ani dodatków mimo wykonywania swoich obowiązków.

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Uzgodnienie zasad

Sąd polecił Departamentowi Samorządu Lokalnego wspólnie z Departamentem Prawa i Spraw Parlamentarnych oraz Departamentem Finansów rozwiązać prawne, administracyjne i finansowe zastrzeżenia dotyczące projektu. Następnie zasady, które muszą być prawnie uzasadnione i finansowo wykonalne, należy przedłożyć do rozpatrzenia właściwemu organowi lub gabinetowi prowincji.

Powód wniósł również o wypłaty od 12 lipca 2023 roku oraz określenie jego statusu służbowego lub poziomu stanowiska. Sąd odrębnie wskazał urzędnikom, aby rozważyli odpowiednie wynagrodzenie dla wybranych przedstawicieli z uwzględnieniem ich obowiązków przewidzianych prawem.

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