W Brazylii Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE) spodziewa się ogłosić wynik drugiej tury wyborów prezydenckich w niedzielę, 25 października 2026 roku, między 20:30 a 21:00 czasu Brasília. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na przewodniczącego sądu Cássio Nunesa Marquesa.

Przebieg głosowania

Według Nunesa Marquesa głosowanie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Nazwał godzinę 20:30 czasu stolicy historycznym punktem odniesienia dla ogłoszenia wyniku, przy czym sąd oczekuje pojawienia się ostatecznych danych między 20:30 a 21:00.

W Brazylii głosy są liczone przez system elektroniczny, dlatego zwycięzcę zwykle ustala się w ciągu kilku godzin po zamknięciu lokali wyborczych. TSE organizuje wybory, zapewnia działanie elektronicznych maszyn do głosowania i ogłasza oficjalne wyniki.

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Sąd nie poinformował, czy poszczególne etapy liczenia mogą opóźnić ogłoszenie. Do czasu potwierdzenia danych przez Najwyższy Trybunał Wyborczy żaden z kandydatów nie jest uznawany za zwycięzcę.

Kandydaci w drugiej turze

W drugiej turze rywalizują urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva oraz senator stanu Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. The Rio Times podaje uśredniony wynik 45 ogólnokrajowych sondaży 21 firm badania opinii publicznej, opublikowanych od 4 października: Flávio Bolsonaro miał 51% poparcia, a Lula — 49%.

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