Sąd federalny w brazylijskim stanie Mato Grosso nakazał osobom niebędącym ludnością rdzenną opuścić terytorium rdzennego ludu Piripkura w ciągu 120 dni. Muszą wywieźć pracowników, bydło, maszyny, sprzęt i inne mienie ruchome. Na tym terytorium żyje co najmniej dwoje przedstawicieli Piripkura pozostających w dobrowolnej izolacji, informuje Mongabay.

Decyzja z 7 października uchyla wcześniejsze postanowienie, które tymczasowo pozwalało niektórym hodowcom bydła pozostać na ziemi do czasu zakończenia procedury demarkacji terytorium. Za niewykonanie nakazu po upływie 120 dni sąd ustalił karę w wysokości 500 brazylijskich reali dziennie.

Wycinka lasów i hodowla bydła

Decyzję podjęto po tym, jak brazylijska agencja ds. ludów rdzennych Funai oraz urząd ochrony środowiska IBAMA udokumentowały nowe przypadki nielegalnej wycinki lasów i działalności związanej z hodowlą bydła. Zdjęcia satelitarne wykazały 36,83 hektara nowej wycinki na działce powiązanej z hodowcą bydła Robersonem Gomesem, znanym jako Robinho. Został on ukarany grzywną w wysokości 185 tys. reali.

Z materiałów sprawy wynika, że Gomesa wielokrotnie znajdowano na tym terytorium po jego eksmisji. W 2020 roku poinformował władze, że utrzymuje tam 620 sztuk bydła. Podczas operacji IBAMA w lutym 2026 roku Luís Carlos da Silva Rodrigues oświadczył, że dzierżawi ziemię od innej osoby objętej sprawą i jest wspólnikiem Robinho w hodowli bydła; według jego słów miał na tym terytorium około 450 sztuk bydła.

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Ryzyko niepożądanego kontaktu

Funai i IBAMA poinformowały również o wykryciu nielegalnych pasów startowych, które według materiałów sprawy mogły być wykorzystywane do handlu narkotykami. Podczas operacji służb w zachodniej części gminy Colniza zatrzymano trzy osoby i skonfiskowano około 500 kilogramów marihuany. Operację przeprowadzono po zgłoszeniu, że samolot z Boliwii wykorzystał tajny pas do wyładowania narkotyków.

W Funai podkreślono, że nielegalna działalność w pobliżu terytorium zagraża fizycznemu bezpieczeństwu i zdrowiu osób żyjących w izolacji. Niepożądany kontakt może doprowadzić do przeniesienia chorób, na które Piripkura nie mają odporności, a także zwiększa ryzyko przemocy związanej z przestępczością zorganizowaną.

Wykonanie orzeczenia sądu będzie koordynować Funai, przy wsparciu IBAMA i służb bezpieczeństwa, jeśli będzie to konieczne. Prokuratorzy zaznaczyli, że priorytetem jest dobrowolny wyjazd ludzi, aby uniknąć konfrontacji i nie dopuścić do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z odizolowanymi Piripkura.

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