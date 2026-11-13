Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii oddalił wniosek policji o zakazanie akcji klimatycznej w porcie Newcastle. Flotylla Paddle for the Plant, organizowana przez ruch Rising Tide, ma odbyć się zgodnie z planem z udziałem setek osób w kajakach.

Jak podaje ABC News, sędzia Edward Muston zaznaczył, że musiał wyważyć interes publiczny w zakresie ekspresji politycznej poprzez zgromadzenie oraz obawy policji. Jego zdaniem interes polegający na umożliwianiu ekspresji politycznej poprzez zgromadzenie przeważa nad uzasadnionymi obawami komisarza policji.

Plany uczestników akcji

Sąd usłyszał, że rano do portu planuje wypłynąć do 785 uczestników w kajakach i innych jednostkach pływających. Aktywiści mają rozwinąć 20-metrową konstrukcję z połączonych pływających liter z napisem „Coal Exports Equals Climate Chaos” — „Eksport węgla oznacza klimatyczny chaos”.

Uczestnicy planują również utworzyć ciągłą linię w poprzek portu na 30–40 minut, aby zablokować kanał żeglugowy, a następnie wrócić na brzeg. Liczba jednostek pływających zostanie ograniczona do 785, co stanowi ponad dwukrotność liczby uczestników wcześniejszych protestów antywęglowych w porcie.

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Sprzeciw policji i bezpieczeństwo

Organizatorzy publicznych zgromadzeń w Nowej Południowej Walii składają komisarzowi policji zawiadomienie znane jako Form 1. Komisarz policji sprzeciwił się temu wnioskowi i zwrócił się do Sądu Najwyższego o zakazanie wydarzenia ze względu na ryzyko dla uczestników i użytkowników portu. Bez Form 1 uczestnikom akcji mogą grozić zarzuty, w tym za utrudnianie ruchu ludzi, pojazdów lub jednostek pływających.

Prawnik policji David Hume oświadczył w sądzie, że urzędnicy transportowi i policja uznali ryzyko za niedopuszczalne. Wskazał na niebezpieczeństwo kolizji, wywrócenia się jednostek pływających i utonięcia na otwartej wodzie. Zastępca komisarza policji David Waddell wspomniał również o przypadku z ubiegłego roku, gdy protestujący zostali zniesieni przez prąd setki metrów w głąb portu.

Prawnik Rising Tide Michael Green poinformował, że podczas wydarzenia będzie działał zespół bezpieczeństwa dla kajakarzy, pływanie w kanale będzie zakazane, a kamizelki ratunkowe będą obowiązkowe. Uczestnicy zostaną również poinstruowani o sygnałach ręcznych służących do wezwania pomocy. Organizatorka Anne Hodgson oświadczyła, że akcja będzie przyjazna rodzinom i nie będzie obejmować obywatelskiego nieposłuszeństwa.

W przeddzień rozprawy sądowej rada miasta Newcastle zakazała Rising Tide prowadzenia akcji i protestów na terenach publicznych. Burmistrz Newcastle Gavin Morris wykorzystał swój decydujący głos, aby przyjąć tę decyzję.

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