Sąd w Egipcie nakazał zamknięcie niezależnego serwisu informacyjnego Mada Masr i nałożył na niego grzywnę w wysokości 3 mln funtów. Redaktorka naczelna portalu Lina Attalah została zaocznie skazana na rok więzienia w odrębnym postępowaniu, informuje Tagesschau.

Pod koniec października Attalah została wezwana do sądu. Jak powiedziała, sędzia podjął decyzję o zamknięciu Mada Masr i nałożeniu grzywny po jednym dniu rozpraw. Dziennikarka została zatrzymana na kilka godzin do czasu zapłacenia grzywny. Tego samego dnia dowiedziała się o kolejnym postępowaniu.

Zarzuty w sprawie

Egipskie władze sądownicze postawiły zarzuty rozpowszechniania fałszywych informacji i prowadzenia serwisu informacyjnego bez zezwolenia. Redakcja Mada Masr twierdzi, że kilka lat temu złożyła wniosek o licencję, jednak do niedawna nie została poinformowana o jego odrzuceniu.

Mada Masr działa od 13 lat i nadal rozsyła codzienny biuletyn w języku arabskim i angielskim. Między innymi serwis informował o krytyce ministra transportu po śmiertelnym wypadku kolejowym na zachód od Kairu.

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Presja na niezależne media

Obrońca praw człowieka Mohammed Zaree powiedział, że Attalah była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez prokuraturę. Jego zdaniem władze dążą do podporządkowania mediów swojej kontroli, a zamknięcie niezależnych redakcji pozbawi społeczeństwo wiarygodnych informacji o wydarzeniach w kraju.

Przedstawicielka związku dziennikarzy Eman Auf oświadczyła, że dziennikarze w Egipcie, którzy próbują pracować neutralnie i profesjonalnie, spotykają się z zakazami, groźbami i zastraszaniem. Obserwatorzy również uważają, że postępowania sądowe przeciwko Mada Masr nie spełniały zasad państwa prawa: podczas październikowej rozprawy Attalah wyznaczono obrońcę z urzędu, podczas gdy jej własnych prawników nie dopuszczono.

Redakcja złożyła apelację. Międzynarodowe organizacje dziennikarskie potępiły działania egipskich władz wobec mediów. Zaree skrytykował także zachodnie rządy za, jego zdaniem, niewystarczająco krytyczne podejście do autorytarnych władz Egiptu.

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