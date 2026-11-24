Sąd UE ma w środę rano wydać wyrok w sprawie pozwu dotyczącego tego, czy Komisja Europejska złamała prawo, nie przedstawiając do końca 2023 roku propozycji zakończenia hodowli zwierząt gospodarskich w klatkach. Orzeczenie może zmusić Komisję Europejską do opublikowania jasnego harmonogramu wycofywania klatek dla większości takich zwierząt, w tym kur niosek, kur hodowanych na mięso, cieląt, świń, królików i kaczek, informuje Politico Europe.

Pozew organizacji ochrony zwierząt

Sprawę prowadzi organizacja Compassion in World Farming w imieniu 170 grup zajmujących się ochroną zwierząt. Jej dyrektorka Debbie Tripley oświadczyła, że organizacje dążą do doprowadzenia do wykonania przez Komisję Europejską obowiązku prawnego i opublikowania terminów przedstawienia propozycji zakazu klatek dla wszystkich zwierząt gospodarskich.

Poprzedni skład Komisji Europejskiej w 2021 roku zadeklarował zamiar stopniowego wycofania, a następnie zakazania stosowania systemów klatkowych dla szeregu zwierząt. Obietnica padła po Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej End the Cage Age, która zebrała niemal 1,4 mln podpisów, a także po szeroko zakrojonym, lecz niewiążącym głosowaniu Parlamentu Europejskiego.

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Komisja planowała przedstawić propozycję do końca 2023 roku, aby nowe przepisy weszły w życie w 2027 roku. Jednak przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku nie przedstawiono odpowiedniego projektu.

Dalsze plany Komisji

Obecna Komisja Europejska w strategii dotyczącej hodowli zwierząt, przedstawionej w lipcu 2026 roku, obiecała stopniowe wycofanie klatek dla kur i świń. Propozycja dotycząca kur jest oczekiwana 9 grudnia, a podobna inicjatywa dla świń — w 2027 roku.

Komisja Europejska odmówiła komentarza przed ogłoszeniem orzeczenia. Europejski komisarz ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt Olivér Várhelyi poinformował posłów do Parlamentu Europejskiego, że Komisja przeanalizuje orzeczenie sądu i wykona je „najlepiej, jak potrafi”. Podkreślił również, że podobne normy powinny mieć zastosowanie do importu, aby europejscy rolnicy nie musieli mierzyć się z nieuczciwą konkurencją.

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