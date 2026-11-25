W Brukseli w Belgii Sąd Unii Europejskiej uznał, że Komisja Europejska nie wywiązała się z obietnicy przygotowania harmonogramu stopniowego odchodzenia od trzymania niektórych zwierząt gospodarskich w klatkach. Chodzi w szczególności o cielęta, króliki, kaczki i inne zwierzęta. O orzeczeniu sądu poinformował Politico Europe.

Pozew organizacji ochrony zwierząt

Pozew przeciwko organowi wykonawczemu UE w 2024 roku złożyły pozarządowe organizacje ochrony zwierząt. Twierdziły one, że Komisja zignorowała Europejską Inicjatywę Obywatelską dotyczącą zakazu klatek dla wszystkich zwierząt gospodarskich.

Inicjatywa zebrała niemal 1,4 mln podpisów. W 2021 roku poprzedni skład Komisji Europejskiej obiecał przedstawić do końca 2023 roku harmonogram zakazu klatek dla określonych kategorii zwierząt. Ponieważ do tego nie doszło, koalicja organizacji zwróciła się do sądu.

Sąd nie wyznaczył terminów

Sąd, który wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaznaczył, że Komisja musi wypełnić zobowiązania podjęte w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską, niezależnie od zmian w składzie komisarzy europejskich. Komisja Europejska musi teraz ustalić harmonogram odchodzenia od klatek dla cieląt, królików, kaczek i innych zwierząt.

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Jednocześnie sąd nie wyznaczył konkretnego terminu, do którego Komisja ma podjąć działania. Według publikacji mogłaby ona uniknąć dalszych kroków, gdyby formalnie wycofała swoją obietnicę odejścia od klatek dla tych zwierząt.

Organizacja Compassion in World Farming, która prowadziła postępowanie sądowe, poinformowała, że Komisja potwierdziła w liście brak zamiaru wycofania obietnicy. Sąd odmówił również powodom dostępu do wewnętrznych dokumentów Komisji, a koalicja organizacji ochrony zwierząt oświadczyła, że nie zaskarży orzeczenia.

Europejski komisarz ds. dobrostanu zwierząt Olivér Várhelyi powiedział posłom do Parlamentu Europejskiego, że Komisja przeanalizuje orzeczenie sądu i wykona je najlepiej, jak będzie mogła. Obecny skład Komisji nakreślił już plany odejścia od klatek dla kur i świń, jednak nie ma jasnych terminów dla innych grup zwierząt.

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