Sąd Najwyższy Estonii częściowo zrehabilitował Imre Arakasa, którego Sąd Najwyższy Estońskiej SRR skazał w 1979 roku na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Sąd uznał, że szereg epizodów w jego sprawie był związany z oporem wobec reżimu sowieckiego, podaje ERR News.

Jakie epizody poddano ponownemu rozpatrzeniu

W 1979 roku Arakas został uznany za winnego między innymi próby opuszczenia ZSRR łodzią bez zezwolenia, kradzieży, nielegalnego posiadania broni oraz zbrojnych napaści. Próba ucieczki nie powiodła się z powodu awarii silnika: wiatr i fale zniosły łódź z powrotem do brzegu.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Arakasa i zrehabilitował go w części dotyczącej epizodów uznanych za akty oporu. Chodzi o kradzieże łodzi i silników w celu przygotowania ucieczki za granicę, nabycie i kradzież broni, a także zabranie wyposażenia z milicyjnego samochodu. Sąd doszedł do wniosku, że materiały sprawy przekonująco świadczą o zamiarze Arakasa stawiania zbrojnego oporu władzom sowieckim.

Jednocześnie sąd utrzymał w mocy skazanie za kradzież dwóch parasoli z samochodu, ponieważ nie ustalił związku tego epizodu z walką o wolność. Państwo ma również zwrócić Arakasowi 700 euro kosztów sądowych.

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Innemu wnioskodawcy odmówiono

Sąd odrzucił również wniosek o rehabilitację innego mężczyzny, skazanego w 1979 roku na 12 lat w poprawczym obozie pracy o zaostrzonym rygorze. Jego karę skrócono w 1988 roku do dziewięciu lat i trzech miesięcy.

Adwokat Sven Sillar wnosił o ponowne rozpatrzenie części wyroku związanej z kradzieżą 13 sztuk broni palnej i amunicji z pomieszczeń stowarzyszenia sportowego Dünamo. Jednak Izba Karna Sądu Najwyższego podkreśliła, że motywy każdego uczestnika należy oceniać indywidualnie. W materiałach sprawy tego wnioskodawcy sąd nie znalazł dowodów na to, że działał on jako bojownik o wolność, dlatego wyrok i kara pozostały w mocy.

Estońskie prawo pozwala na rehabilitację osób skazanych przez sądy w Estonii lub innych częściach byłego ZSRR w okresie od 16 czerwca 1940 roku do 20 sierpnia 1991 roku, jeśli zostanie udowodnione, że ich działania zostały podjęte w walce o niepodległość Estonii lub przeciwko niesprawiedliwościom wobec narodu estońskiego.

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