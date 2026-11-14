Sąd na Filipinach wydał nakaz aresztowania kaznodziei Apollo Quiboloya, którego Stany Zjednoczone poszukują w sprawie dotyczącej domniemanego handlu dziećmi w celach seksualnych. Decyzja była krokiem w procedurze możliwej ekstradycji Quiboloya do Stanów Zjednoczonych, informuje Channel NewsAsia.

Quiboloy, który nazywa siebie „Synem Bożym”, przebywa już w areszcie na Filipinach bez prawa do kaucji. W kraju toczy się wobec niego odrębny proces w sprawie handlu ludźmi; w razie skazania grozi mu dożywotnie więzienie. Kaznodzieja został zatrzymany w 2024 roku, a później nie przyznał się do winy w związku z filipińskimi zarzutami.

Wniosek USA i decyzja sądu

Jak poinformował rzecznik filipińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Polo Martinez, władze kraju złożyły do sądu wniosek o zezwolenie na ekstradycję Quiboloya do Stanów Zjednoczonych. Waszyngton formalnie wystąpił z takim wnioskiem w sierpniu.

W czwartek sąd wydał również nakazy aresztowania dwóch współpracownic Quiboloya, które pozostają na wolności. Jak zaznaczył Martinez, sąd uznał, że istnieją wystarczające podstawy, by sądzić, iż każda z osób dopuściła się przestępstw wskazanych we wniosku o ekstradycję. Osobno sąd wydał nakaz zakazujący Quiboloyowi i obu kobietom opuszczania Filipin.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgodnie z filipińskim prawem sąd musi jeszcze przeprowadzić rozprawę przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie przekazania kaznodziei Stanom Zjednoczonym.

Zarzuty w USA

W 2021 roku wielka ława przysięgłych w USA oskarżyła Quiboloya o spisek w celu handlu ludźmi w celach seksualnych z użyciem siły, oszustwa lub przymusu, handel dziećmi w celach seksualnych oraz przemyt dużych sum gotówki.

W amerykańskim akcie oskarżenia stwierdzono, że kobiety były rekrutowane jako osobiste asystentki kaznodziei. Według oskarżenia miały przygotowywać mu posiłki, sprzątać jego miejsce zamieszkania, wykonywać masaże i utrzymywać z nim stosunki seksualne.

Quiboloy jest założycielem filipińskiej organizacji religijnej Kingdom of Jesus Christ, która twierdzi, że ma miliony zwolenników, i jest właścicielem sieci telewizyjnej. Jest także sojusznikiem byłego prezydenta Filipin Rodrigo Duterte.

Czytaj nas na