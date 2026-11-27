Sąd Apelacyjny w Paryżu we Francji nakazał zajęcie aktywów byłego prezesa banku centralnego Libanu Riada Salameha o wartości 37 mln euro. Decyzję podjęto w ramach francuskiego postępowania, w którym Salameh może stanąć przed sądem za domniemane sprzeniewierzenie libańskich środków publicznych, informuje The National.

Jakie aktywa zajęto

Według prawnika Emmanuela Daouda, który reprezentuje interesy państwa libańskiego, zajęcie objęło sześć nieruchomości w Wielkiej Brytanii, dwie w Belgii, a także konto bankowe we Francji, na którym znajduje się 100 tys. euro.

Sąd Apelacyjny w Paryżu podjął decyzję o zajęciu aktywów za zamkniętymi drzwiami. Sąd oddalił także odwołanie obrony Salameha od nakazów zajęcia.

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Stanowiska stron i dalsze postępowanie

Francuscy prawnicy Salameha powiedzieli agencji AFP, że Francja nie ma jurysdykcji do zajmowania aktywów za granicą. Poinformowali o zamiarze odwołania się do Sądu Kasacyjnego — najwyższej instancji sądowej w kraju.

Zajęcie aktywów jest środkiem tymczasowym do czasu ewentualnego procesu. W przypadku wyroku skazującego mienie może zostać skonfiskowane i wykorzystane do zrekompensowania szkód poszkodowanym. Prawnik Daoud nazwał państwo libańskie główną stroną poszkodowaną.

76-letni Salameh przebywa w Libanie, gdzie również figuruje w postępowaniach dotyczących domniemanych przestępstw finansowych, w tym nielegalnego wzbogacenia się, prania pieniędzy i łapownictwa. Publikacja zaznacza, że ewentualne rozpatrywanie sprawy we Francji może potrwać lata. Francuskie prawo pozwala przekazywać państwom trzecim środki ze sprzedaży nielegalnie nabytych aktywów, pod warunkiem że zostaną wykorzystane na rzecz miejscowej ludności.

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