Wysoki Sąd w Islamabadzie w Pakistanie uznał za nielegalne wybory do Pakistańskiej Federacji Badmintona, które odbyły się 24 października 2025 roku. Sąd zobowiązał Pakistańską Radę Sportu do przeprowadzenia nowych wyborów w ciągu 90 dni, informuje Dawn.

Nowe wybory w ciągu 90 dni

Decyzję ogłosił sędzia Azam Khan po rozpatrzeniu pozwu Imtiaza Gula i innych wnioskodawców. Pakistańska Rada Sportu ma powołać komisję wyborczą i przeprowadzić głosowanie zgodnie z zasadą 17 konstytucji Pakistańskiej Federacji Badmintona.

Sąd nakazał zakończenie całego procesu wyborczego, w tym ogłoszenie harmonogramu wyborów i opublikowanie wyników, w ciągu 90 dni.

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Tymczasowe zarządzanie federacją

Do zakończenia wyborów sprawami federacji będzie zajmował się tymczasowy komitet. Na jego czele stanie dodatkowy sekretarz pakistańskiego Ministerstwa Koordynacji Międzyprowincjonalnej, a w jego skład wejdzie także dyrektor ds. krajowych federacji sportowych Pakistańskiej Rady Sportu.

Sąd polecił również włączyć do komitetu po jednym byłym mistrzu badmintona z Pendżabu, Chajber Pasztunchwy, Sindhu i Beludżystanu. Komitet będzie prowadzić bieżące sprawy federacji, dopóki nowo wybrane kierownictwo oficjalnie nie obejmie obowiązków.

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