Sędzia Toni Graf w amerykańskim stanie Utah wyznaczył na początek lipca 2028 roku proces Tylera Robinsona, oskarżonego o zabójstwo konserwatywnego komentatora i aktywisty Charliego Kirka. Informuje o tym The Guardian.

Proces odbędzie się w Provo w stanie Utah. Wybór ławy przysięgłych ma rozpocząć się 21 czerwca 2028 roku. Obrona Robinsona prosiła o przeniesienie rozpoczęcia postępowania na styczeń 2029 roku, podczas gdy wdowa po Kirku, Erika Kirk, nalegała na termin w październiku 2027 roku.

Zarzuty i stanowisko obrony

23-letni Robinson nie przyznał się do zabójstwa w okolicznościach obciążających. W przypadku skazania może mu grozić kara śmierci.

Według prokuratorów we wrześniu 2025 roku Robinson strzelał do Kirka z dachu na terenie Utah Valley University, gdzie aktywista prowadził debaty ze swoimi ideologicznymi oponentami. Oskarżenie twierdzi, że podejrzany miał zastrzeżenia do poglądów politycznych Kirka, w szczególności do jego krytyki praw gejów.

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Po strzelaninie Robinson sam zgłosił się na policję, zaznacza publikacja. Postawiono mu także po dwa zarzuty wpływania na świadka i utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Według dokumentów sądowych śledczy uważają, że prosił swojego współlokatora, aby nie współpracował z policją i usunął wiadomości, które mogły stanowić dowody.

Dowody w sprawie

Podczas wstępnego posiedzenia w lipcu sąd obejrzał nagranie wideo z usuniętymi fragmentami przesłuchania Lance'a Twiggs'a, byłego współlokatora Robinsona. Twiggs powiedział śledczym, że Robinson wyrażał żal z powodu strzelaniny.

Jednocześnie prawnicy oskarżonego kwestionowali wystarczalność dowodów na poparcie wersji o motywie politycznym oraz wiarygodność materiałów kryminalistycznych. Chodzi w szczególności o dane dotyczące DNA Robinsona na ręczniku, w który zawinięta była broń palna.

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