Izraelski Wysoki Trybunał Sprawiedliwości, obradujący w składzie wszystkich 11 sędziów Sądu Najwyższego, rozpatrzył, czy minister sprawiedliwości może wybrać osobę do nadzorowania śledztwa karnego, gdy kierownictwo organów ścigania nie może sprawować takiego nadzoru z powodu konfliktu interesów. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Prezes Sądu Najwyższego Jicchak Amit podkreślił, że rozprawa ma ustanowić zasady dla przyszłych spraw, a nie rozstrzygnąć, kto będzie nadzorował konkretne śledztwo dotyczące byłej generalnej adwokatki wojskowej Jifat Tomer-Jeruszalmi.

Przyczyna sporu

Śledztwo dotyczy wycieku nagrania wideo z ośrodka detencyjnego Sde Teiman, a także podejrzeń o utrudnianie ustalenia osób odpowiedzialnych za ten wyciek. Spór dotyczący nadzoru powstał, ponieważ wysokiej rangi urzędnicy cywilnego systemu egzekwowania prawa wcześniej uczestniczyli w badaniu wycieku i potencjalnie mogą zostać wezwani jako świadkowie.

Sędziowie rozpatrywali dwie kwestie: czy konflikt interesów wysokiej rangi urzędników prokuratury rozciąga się na ich współpracowników oraz czy minister sprawiedliwości może wyznaczyć inną osobę do sprawowania nadzoru, jeśli sprawę trzeba wyprowadzić poza prokuraturę.

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Ustawa o służbie cywilnej pozwala ministrowi, po konsultacji z komisarzem służby cywilnej, powierzyć innemu urzędnikowi państwowemu sprawę, którą zwykle zajmuje się funkcjonariusz odsunięty od niej z powodu konfliktu interesów. Przedmiotem sporu było zastosowanie artykułu 23A(d) tej ustawy do śledztw karnych.

Wcześniejsze nominacje

W orzeczeniu z 16 listopada 2025 roku sąd zezwolił ministrowi sprawiedliwości Jarivowi Levinowi na skorzystanie z tych uprawnień w wyjątkowych okolicznościach sprawy Tomer-Jeruszalmi. Jednocześnie sąd odrzucił kandydaturę komisarza ds. skarg na sędziów Aszera Kuli, ponieważ ustawa regulująca jego stanowisko nie pozwala mu wykonywać innej pracy.

Później sąd odrzucił również nominację emerytowanego sędziego Josefa Ben-Hamo, ponieważ nie spełniał on wymogu bycia wysokiej rangi urzędnikiem państwowym. Przedstawiciel prokuratury Ran Rosenberg oświadczył, że przed przekazaniem nadzoru poza system prawny należy osobno ocenić udział każdego urzędnika w sprawie. Amit podkreślił, że minister nie może samodzielnie decydować, kto nie ma prawa prowadzić śledztwa.

Sędziowie omówili również możliwość stworzenia z góry określonej procedury wyboru osoby odpowiedzialnej za nadzór w razie konfliktu interesów. Sędzia Dafna Barak-Erez zaproponowała opracowanie takiego mechanizmu, a Amit poruszył kwestię wyboru w drodze losowania.

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