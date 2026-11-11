Sąd karny w Kairze w Egipcie odroczył do 18 listopada ponowne rozpatrzenie sprawy Liny Attalah, redaktorki naczelnej niezależnego egipskiego medium Mada Masr. Na pierwszej rozprawie w środę jej prawnicy zwrócili się o wyznaczenie nowego sędziego, informuje BBC News.

Wyrok zaoczny i ponowne rozpatrzenie sprawy

Attalah jest ponownie sądzona w sprawie, w której w 2024 roku została zaocznie skazana na rok więzienia za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i prowadzenie strony internetowej bez licencji. Dziennikarka twierdziła, że w czasie wydania wyroku przebywała w Egipcie i nie wiedziała o decyzji sądu.

W ubiegłym miesiącu inny sąd w Kairze uznał ją za winną prowadzenia nielicencjonowanej strony internetowej. Nałożono na nią grzywnę w wysokości 3 mln funtów egipskich, czyli około 56 tys. dolarów, a Mada Masr nakazano zamknąć. Attalah zaznaczała, że przez lata bezskutecznie próbowała uzyskać wymaganą licencję.

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Oświadczenie ONZ o presji na media

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oświadczyło, że egipskie władze nasilają presję na wolność prasy, w tym poprzez prześladowanie i nękanie niezależnych dziennikarzy. Przedstawiciel biura wezwał Egipt do zakończenia wszelkich form prześladowania dziennikarzy i mediów oraz wycofania działań mających na celu stłumienie działalności Mada Masr i platformy fact-checkingowej Matsda2sh.

We wrześniu egipskie władze przeprowadziły rewizje w domach sześciu dziennikarzy Matsda2sh — całej redakcji platformy — i przez niemal tydzień przetrzymywały ich bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Później postawiono im zarzuty przystąpienia do ruchu „Bractwo Muzułmańskie” oraz finansowania terroryzmu. Ich prawnicy informowali, że kilku zatrzymanych bito i rażono prądem, a także oświadczyli, że nie przedstawiono dowodów powiązań dziennikarzy z tym ruchem.

Według oceny Reporterów bez Granic za 2026 rok Egipt zajmuje 169. miejsce na 180 krajów pod względem wolności prasy. Organizacja podaje również, że co najmniej 26 dziennikarzy zatrzymanych w ostatnich latach nadal przebywa w areszcie.

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