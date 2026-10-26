Wysoki Sąd Kenii w Nairobi zezwolił na przejście do pełnego rozpatrzenia pozwu dotyczącego wypowiedzi ministra zdrowia Adena Duale’a, która zdaniem wnioskodawców mogła zaszkodzić spójności narodowej. Sędzia David Mburu 22 października oddalił wstępny sprzeciw Duale’a i prokuratora generalnego, którzy twierdzili, że sprawę powinna najpierw rozpatrzyć Narodowa Komisja ds. Spójności i Integracji.

Jak podaje Nation Kenya, sędzia orzekł, że istnienie komisji i jej ustawowe uprawnienia nie oznaczały, iż skarżący musieli wyczerpać jej procedury w odniesieniu do wszystkich roszczeń konstytucyjnych przed zwróceniem się do sądu.

Pozew z powodu przysłowia

Pozew złożyli prawnik Lempaa Suiyanka i Gitahi Gituki. Zwrócili się do sądu o ustalenie, czy słowa przypisywane Duale’owi naruszyły konstytucyjne standardy dla urzędników publicznych, w tym obowiązek promowania jedności narodowej i poszanowania godności ludzkiej.

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Spór wynikł z publicznego wystąpienia Duale’a 20 lipca 2026 roku w okręgu wyborczym Lafey w hrabstwie Mandera. Według skarżących minister użył somalijskiego przysłowia o hienie przyzwyczajonej do zabierania tego, co należy do innych. Uważają oni, że wypowiedź mogła zawierać etniczne stereotypizowanie. Duale wyjaśnił później, że przysłowie miało charakter przenośny i nie było skierowane do żadnej społeczności etnicznej.

Sąd nie oceniał treści wypowiedzi

Skarżący domagają się deklaracji, że urzędnicy publiczni podczas wystąpień publicznych są zobowiązani przestrzegać konstytucyjnych zasad spójności narodowej, równości, godności ludzkiej i odpowiedzialnego przywództwa. Proszą również o wyjaśnienie, że wolność słowa nie chroni mowy nienawiści, podżegania na tle etnicznym ani propagowania nienawiści.

Sędzia Mburu podkreślił, że na tym etapie sąd nie rozstrzygał, czy wypowiedź Duale’a rzeczywiście naruszyła konstytucję. Jak stwierdził, kwestia ta musi zostać rozpatrzona z uwzględnieniem dowodów i okoliczności, w których padła wypowiedź. Sędzia zaznaczył również, że żądanie zobowiązania ministra do zastosowania się do wezwania komisji wymaga odrębnego zbadania.

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