Kenijski Sąd ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy nie rozpoznał pozwu aktywisty Francisa Awino, który domagał się unieważnienia powołania Adana Mohameda na stanowisko komisarza generalnego Kenijskiego Urzędu Skarbowego (KRA). Sędzia Monica Mbaru orzekła, że sąd nie ma właściwości w tej sprawie, ponieważ powinna ona zostać wniesiona do Sądu Najwyższego, informuje Nation Kenya.

Pozew wniesiono do niewłaściwego sądu

Mbaru uwzględniła wstępny zarzut rady KRA, poparty przez Skarb Państwa, i nie rozpatrywała pozwu co do istoty. Skarb Państwa nalegał, że sprawa dotyczy prawa publicznego, a nie sporu pracowniczego. KRA również oświadczył, że Awino nie ma prawa skierować takiej sprawy do Sądu ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy, a powołanie należy zaskarżyć przed Sądem Najwyższym.

Sędzia powołała się na orzeczenie Sądu Najwyższego Kenii z 2026 roku, które określiło granice uprawnień Sądu ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy. Zgodnie z nim sąd ten nie rozpoznaje pozwów obywateli, którzy nie pozostają w stosunku pracy z pozwanym, w tym nie są jego pracownikami, pracodawcami ani przedstawicielami związków zawodowych.

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Kwestia wieku pozostała nierozstrzygnięta

Awino przyznał, że nie ubiega się o stanowisko i nie twierdzi, że naruszono jego własne prawo pracownicze. Wniósł pozew w interesie publicznym i domagał się unieważnienia powołania Mohameda oraz przeprowadzenia nowego konkursu. Aktywista twierdził, że Mohamed przekroczył obowiązkowy wiek emerytalny dla urzędników państwowych — 60 lat — a zgodnego z prawem wyjątku nie podano do publicznej wiadomości. Kwestionował również przejrzystość, konkursowy charakter oraz zgodność powołania z zasadą doboru według zasług.

Sąd nie rozpatrywał tych twierdzeń co do istoty, dlatego kwestia spełniania przez Mohameda wymogów stanowiska pozostała otwarta. Szef Skarbu Państwa John Mbadi powołał go na trzyletnią kadencję zawiadomieniem w gazecie urzędowej z 18 maja 2026 roku. Mohamed zastąpił Humphreya Wattangę, który w kwietniu został wysokim komisarzem Kenii w RPA.

Przed Sądem Najwyższym toczą się już inne sprawy dotyczące tego powołania. Federacja Konsumentów Kenii Cofek zwróciła się tam po tym, jak jej wcześniejsza sprawa w Sądzie ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy nie została rozpoznana w sierpniu z podobnych przyczyn proceduralnych. Odrębny pozew złożył obrońca praw człowieka Bernard Opere, który również kwestionuje powołanie Mohameda ze względu na jego wiek i zasady służby publicznej.

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