Kenijski Sąd Antykorupcyjny zwrócił się do Wysokiego Sądu o wyjaśnienie, którego dokładnie z czterech skazanych należy wysłuchać przed wymierzeniem kary w sprawie o pranie pieniędzy związanej z byłym gubernatorem hrabstwa Kiambu Ferdinandem Waititu. Poinformował o tym Nation Kenya.

22 października główny magistrat Harrison Barasa oświadczył, że zarówno obrona, jak i oskarżenie nie są pewne dalszego trybu postępowania po decyzji sędzi Wysokiego Sądu Rose Ougo. Obie strony zwróciły się o zgodę na wystąpienie do Wysokiego Sądu w celu doprecyzowania treści jego orzeczenia.

Dalsze posiedzenie 27 października

Barasa wyznaczył dalsze posiedzenie w tej sprawie na 27 października, aby strony mogły uzyskać wyjaśnienie orzeczenia Wysokiego Sądu. Do tego czasu Waititu, jego żona Susan Wangari Ndung’u, dyrektor Testimony Enterprises Charles Chege Mbutia oraz były urzędnik hrabstwa Kiambu Lucas Mwangi Wahinya pozostaną w areszcie.

Magistrat odmówił również Ndung’u zwolnienia za kaucją pieniężną i nakazał pozostawić ją w więzieniu dla kobiet Lang’ata do czasu dalszych czynności procesowych.

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Decyzja Wysokiego Sądu

W ubiegłym tygodniu sędzia Ougo oddaliła apelacje Waititu, Mbutii i Wahinyi oraz utrzymała w mocy ich wyroki w sprawie nieprawidłowości przy zamówieniu robót drogowych w hrabstwie Kiambu. Waititu został ponownie osadzony w więzieniu, aby kontynuować odbywanie 12-letniej kary pozbawienia wolności.

Jednocześnie sędzia uwzględniła wzajemną apelację państwa dotyczącą uniewinnienia Ndung’u, Mbutii i Wahinyi od zarzutów prania pieniędzy. Uchyliła uniewinnienia i nakazała skierować ich z powrotem do sądu magistrackiego w celu przedstawienia stanowisk w sprawie kary i jej wymierzenia.

Waititu uznano za winnego korupcyjnego przyjęcia 25 mln szylingów od Testimony Enterprises, która otrzymała od administracji hrabstwa Kiambu kontrakt drogowy o wartości 588 mln szylingów. Sąd utrzymał również w mocy 10-letni zakaz sprawowania przez skazanych funkcji publicznych.

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