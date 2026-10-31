Wysoki Sąd Kenii uznał za przedwczesny pozew Law Society of Kenya (LSK), które zakwestionowało podwyżkę opłat za znaki akcyzowe. Sędzia Roselyn Aburili orzekła, że stowarzyszenie zwróciło się do sądu, zanim parlament zakończył rozpatrywanie przepisów z 2023 roku, informuje Nation Kenya.

Spór dotyczył znaków na piwo, mocne napoje alkoholowe, papierosy, wodę butelkowaną, napoje bezalkoholowe, soki i kosmetyki. Producenci i importerzy płacą za nie w zależności od liczby wydanych znaków.

Przegląd parlamentarny nie został zakończony

Sąd wskazał, że parlamentarna Komisja ds. Ustawodawstwa Delegowanego musiała najpierw ocenić, czy władze spełniły konstytucyjne wymogi dotyczące konsultacji publicznych, oceny skutków regulacji i kontroli parlamentarnej. W chwili wniesienia pozwu komisja nie zakończyła jeszcze kontroli przepisów.

LSK twierdziło, że zmiany wprowadzono niezgodnie z prawem, a konsultacje publiczne były niewystarczające. Stowarzyszenie oświadczyło również, że nie przygotowano oświadczenia o skutkach regulacji, dokumentu nie przedłożono parlamentowi w ciągu siedmiu posiedzeń, a opublikowane przepisy nie różniły się od projektu. LSK domagało się uchylenia Legal Notice No. 30 of 2023 i zawieszenia jego stosowania.

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Stanowisko organu podatkowego

Kenijski Urząd Skarbowy (KRA) oświadczył, że opłaty za znaki nie zmieniły się od 2017 roku. Według urzędu inflacja, osłabienie szylinga kenijskiego wobec euro oraz zmiana struktury sprzedaży na korzyść tańszych towarów wpłynęły na finanse systemu.

KRA poinformował, że zaktualizowane stawki mają pokryć koszt znaków i pomóc spłacić dług w wysokości 4,5 mld szylingów wobec szwajcarskiej firmy SICPA, która dostarczała znaki na podstawie kontraktu z 2015 roku. Opłatę za znaki na butelki piwa proponowano podnieść z 1,50 do 3 szylingów, a opłatę za znaki na kosmetyki — ponadtrzykrotnie, do 2,50 szylinga.

Urząd oświadczył również, że 17 stycznia 2023 roku opublikował zawiadomienie dla społeczeństwa, zaprosił do zgłaszania uwag i 1 lutego przeprowadził spotkanie z zainteresowanymi stronami. KRA utrzymywał, że konsultacje wpłynęły na ostateczne brzmienie przepisów, a ocena skutków regulacji nie była potrzebna, ponieważ zmiany dotyczyły stawek opłat.

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