Wysoki Sąd Kenii zakazał wysokiemu urzędnikowi Państwowego Departamentu ds. Ziemi i Planowania Przestrzennego, Patrickowi Makau Mutetiemu, oraz jego żonie Lilian Wanzie sprzedaży, przekazywania lub innego rozporządzania sześcioma nieruchomościami, samochodem i środkami na dwóch rachunkach bankowych. Ograniczenia będą obowiązywać do czasu rozprawy między stronami i rozstrzygnięcia wniosku.

Pozew komisji antykorupcyjnej

Jak informuje Nation Kenya, wniosek do sądu złożyła kenijska Komisja Etyki i Walki z Korupcją (EACC). Domaga się ona odzyskania 244,97 mln szylingów kenijskich, które, jak twierdzi, sześć firm powiązanych z żoną urzędnika otrzymało w ramach kontraktów Państwowego Departamentu ds. Ziemi i Planowania Przestrzennego.

Lilian Wanza figuruje jako jedyna dyrektorka firm Pampire Hyper Solutions, Momentum Solutions, Trihard Solutions, Vineyard Hyper Solutions, Moptive Enterprises Limited i Trimple Agencies Limited. Według komisji firmy te otrzymywały kontrakty od stycznia 2015 roku do września 2025 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Twierdzenia o konflikcie interesów

EACC twierdzi, że Muteti nie ujawnił prywatnego interesu wynikającego z jego związku z żoną i jej firmami. Komisja oświadcza również, że urzędnik uczestniczył w procedurach zamówień, wpływał na nie lub ułatwiał transakcje z firmami, choć powinien był wyłączyć się z takich procesów.

Według EACC kontrakty dotyczyły głównie dostaw artykułów biurowych i innych produktów w procedurze zapytania ofertowego. Komisja uważa, że wartość poszczególnych zamówień przekraczała limity dopuszczone dla tego trybu zamówień.

Ograniczenia dotyczą nieruchomości w Nairobi i Konzie, a także rachunków w KCB Bank i Co-operative Bank. Komisja wnosi o odzyskanie 244,97 mln szylingów albo o konfiskatę nieruchomości i samochodu oraz ich sprzedaż w celu odzyskania rzekomo bezprawnie uzyskanych środków. Rozpatrzenie wniosku wyznaczono na 19 listopada 2026 roku.

Czytaj nas na