Wysoki Sąd Kenii tymczasowo wstrzymał powołanie 23-letniego Mohameda Husseina Diisa na stanowisko Chief II w jednostce administracyjnej Hareri w hrabstwie Mandera. Jak informuje Nation Kenya, sędzia David Mburu zakazał Biuru Prezydenta oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowej opublikowania nominacji w oficjalnym dzienniku, powołania lub zatwierdzenia Diisa do czasu rozpatrzenia pozwu dotyczącego procedury wyboru.

Spór o limit wieku

Pozew złożył 37-letni Mohamed Hared Issak, jeden z czterech kandydatów zakwalifikowanych na krótką listę. Oświadczył, że Diis został zarekomendowany na to stanowisko, mimo że nie spełniał minimalnego wymogu wieku wynoszącego 35 lat.

Wakat ogłoszono ponownie 14 maja 2026 roku. Od kandydatów wymagano obywatelstwa Kenii, oceny z egzaminu KCSE nie niższej niż C, odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zamieszkania na tym obszarze, zaświadczenia o niekaralności, umiejętności komputerowych oraz wieku co najmniej 35 lat. Rozmowy z czterema kandydatami przeprowadzono 26 czerwca, a 20 lipca zastępca komisarza hrabstwa zarekomendował powołanie Diisa.

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Stanowiska stron i ustalenia sądu

Diis przyznał, że nie osiągnął określonego wieku, jednak uznał ograniczenie wiekowe za dyskryminujące i niekonstytucyjne. Twierdził również, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał 61,2% wobec 60% Issaka. Według niego miał ocenę C+ z KCSE, podczas gdy Issak i pozostali kandydaci otrzymali C−, czyli wynik poniżej ogłoszonego wymogu.

Sędzia Mburu zaznaczył, że w protokołach wyboru wspomniano o zamiarze wystąpienia o zgodę na złagodzenie niektórych wymogów, jednak sąd nie zobaczył dowodów na udzielenie takiej zgody. Ani komisja rekrutacyjna, ani organ, który miał powołać kandydata, nie potwierdziły swoich uprawnień do odstąpienia od opublikowanych kryteriów. Sąd podkreślił, że instytucje publiczne muszą przestrzegać ogłoszonych wymogów albo zmieniać je zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty. Orzeczenie nie wskazuje ostatecznego zwycięzcy konkursu, a jedynie blokuje powołanie do zakończenia rozpatrywania sprawy.

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