Sąd Karny w Nikozji na Cyprze nakazał stronie obrony sprecyzować zastrzeżenia wobec materiałów, które oskarżenie zamierza przedstawić w sprawie dotyczącej przyznawania obywatelstwa azjatyckim inwestorom w ramach programu obywatelstwa inwestycyjnego. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 23 listopada, informuje Cyprus Mail.

Oskarżenia w sprawie

W sprawie znanej jako proces dotyczący złotych paszportów występują były minister transportu Marios Demetriades, Andreas Demetriades, Dimitris Demetriades, Giorgos Demetriades, Eleni Simillidi, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Vasiliki Georgiou-Santin, kancelaria prawna Andreas Demetriades & Co LLC oraz spółka Delsk Business Services Ltd.

Postawiono im zarzuty korupcji, łapownictwa, zmowy w celu oszustwa oraz prania pieniędzy związanych z naturalizacją 19 azjatyckich inwestorów w ramach już zamkniętego programu. Wśród pozostałych zarzutów są rzekomo nieuzasadnione zastosowanie obniżonej 5-procentowej stawki VAT oraz wykorzystanie fikcyjnych faktur do transferów pieniężnych. Wszyscy oskarżeni zaprzeczają postawionym im zarzutom.

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Spór dotyczący dowodów

Obrona wnioskuje o przeprowadzenie odrębnego posiedzenia w celu ustalenia dopuszczalności dowodów, które prokuratorzy planują wykorzystać w sądzie. Adwokat Elias Stefanou twierdzi, że policja niewłaściwie zabezpieczyła materiały z kancelarii prawnej jednej z oskarżonych podczas wykonywania trzech nakazów przeszukania w okresie od 29 do 31 lipca 2021 roku.

Według Stefanou znaczna część tych materiałów narusza tajemnicę adwokacką i poufność komunikacji albo nie ma związku ze sprawą. Chodzi o telefony komórkowe, jednostki centralne komputerów, dyski twarde, inne nośniki danych i papierowe akta. Specjaliści policji pobrali dane elektroniczne z nośników i zapisali je na osobnym dysku twardym, który w aktach sprawy oznaczono jako dowód rzeczowy nr 231.

Przedstawicielka oskarżenia Haris Karaolidou oświadczyła, że w celu przeprowadzenia odrębnego posiedzenia obrona musi wskazać konkretne materiały, przeciwko wykorzystaniu których zgłasza zastrzeżenia. Sąd zaznaczył, że jeśli wymienienie każdego dokumentu lub wiadomości jest niemożliwe z powodu potencjalnie milionów e-maili, obrona musi przynajmniej określić kategorie dowodów, które uważa za chronione lub niemożliwe do wykorzystania. Stefanou zgodził się i poprosił o czas na przygotowanie takiej listy.

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