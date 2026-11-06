Sąd w Kolumbii zobowiązał fundację pierwszej damy Any Lucíi Pinedy do opublikowania w ciągu 48 godzin szczegółowego raportu na temat wszystkich prywatnych darowizn otrzymanych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi z 10 sierpnia. Informuje o tym Anadolu Agency.

Pineda, żona prezydenta Abelardo de la Esprielli, nadzoruje znaczną część prywatnych wpłat przeznaczonych na pomoc i odbudowę po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4. Według agencji żywioł pochłonął ponad 330 ofiar, zniszczył ponad 30 tys. domów i dotknął setek tysięcy osób.

Wymóg sądu

Zgodnie z orzeczeniem wydanym w czwartek fundacja Colombia Luz y Sonrisas musi przedstawić kompleksowy raport dotyczący zarządzania środkami. Musi on jasno, dokładnie i konsekwentnie opisywać podział wszystkich środków, które fundacja otrzymała, administrowała nimi, przekazywała lub rozdzielała.

Orzeczenie sądu było skutkiem pozwu wniesionego przez opozycyjnego senatora Alejandro Ocampo. Podważył on rozliczenia fundacji po tym, jak nie udzieliła ona pełnych odpowiedzi na 20 szczegółowych pytań, w tym dotyczących tożsamości darczyńców, kosztów administracyjnych i mechanizmów kontroli.

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Pytania o tempo odbudowy

Politycy opozycji krytykują powolne tempo odbudowy w zachodniej Kolumbii i twierdzą, że pilnie potrzebna pomoc wciąż nie dotarła do najbardziej dotkniętych społeczności. Szacują szkody po trzęsieniu ziemi na 9,5 mld dolarów. Krytycy mówią również o rozbieżności między ogłoszonymi przez prezydenta wspólnymi zobowiązaniami pomocowymi w wysokości ponad 200 mln dolarów a faktycznym dostarczaniem pomocy na miejscu.

W raporcie okresowym obejmującym okres do połowy października fundacja podała, że zarządzała ponad 17 mln dolarów prywatnych darowizn i udzieliła pomocy doraźnej 48 tys. osób. Jednocześnie dokument skrytykowano za brak szczegółowych danych dotyczących wydatków na zniszczone mieszkania, szkoły i szpitale.

Pineda wcześniej oświadczyła, że rezerwy pieniężne celowo nie zostały od razu rozdysponowane, ponieważ planuje się ich wykorzystanie na drugim etapie odbudowy strukturalnej oraz budowę stałych mieszkań dla rodzin, które straciły wszystko.

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