Sąd ds. planowania i środowiska stanu Queensland w Australii uchylił zgodę Rady Miasta Gold Coast na budowę 14-piętrowej wieży mieszkalnej na przedmieściu Kirra. Sędzia Nicole Kefford orzekła, że projekt o wartości 130 mln dolarów nie uzasadniał przekroczenia lokalnego limitu wysokości o 50%.

Jak informuje ABC News Australia, mieszkańcy zaskarżyli pozwolenie wydane przez radę miasta w październiku 2025 roku. Planowana wieża przy Haig Street miała mieć 43,5 metra wysokości i, zgodnie z ustaleniami sądu, wizualnie zdominowałaby okolicę, tworząc dla mieszkańców efekt miejskiego kanionu.

Przekroczenie ograniczeń

Deweloper Immerse Projects otrzymał zgodę na obiekt z 317 sypialniami. Było to niemal ośmiokrotnie więcej niż standardowa intensywność zabudowy określona w zasadach planowania Gold Coast. Miejski plan zagospodarowania dopuszcza przekroczenie limitów gęstości zabudowy i wysokości po spełnieniu szeregu kryteriów, w tym dotyczących wyglądu budynku oraz jego wpływu na komfort mieszkańców okolicy.

Rada Gold Coast i deweloper przyznawali, że projekt nie spełniał norm dotyczących wysokości i gęstości zabudowy. Jednocześnie twierdzili, że rozwiązania architektoniczne miały zmniejszyć wizualny wpływ budynku.

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Ocena projektu

Sędzia Kefford zauważyła, że wcześniej zatwierdzony dziewięciopiętrowy budynek miał projekt niemal identyczny z proponowaną 14-piętrową wieżą. Jej zdaniem liczne kanciaste i zakrzywione wysunięcia oraz wgłębienia nie tworzyły spójnego i harmonijnego wyglądu obiektu.

W pisemnym orzeczeniu sąd nie rozstrzygnął, czy planowana gęstość zabudowy jest dopuszczalna. Sędzia wskazała jednak, że skala nieprzestrzegania limitu wysokości stanowi podstawę do odmowy. Podkreśliła również, że nawet założenie dopuszczalności gęstości zabudowy nie byłoby wystarczające do zatwierdzenia projektu.

Decyzję podjęto w czasie odrębnego sporu dotyczącego innej wysokiej zabudowy na Gold Coast: rada miasta zwróciła się do Wysokiego Sądu Australii z wnioskiem o zgodę na odwołanie od orzeczenia Sądu Apelacyjnego Queensland.

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