Wysoki Sąd w Lahaurze w Pakistanie polecił pełnomocnikowi Noreen Niazi, siostry założyciela PTI i byłego premiera Imrana Khana, złożyć osobny wniosek do sądu w sprawie jej leczenia oraz zezwolenia na spotkania z rodziną. Jak podaje Dawn, sędzia Abher Gul Khan wydał to polecenie podczas rozpatrywania wniosku Sakiny Niazi kwestionującego przedłużenie prewencyjnego zatrzymania Noreen Niazi i dr Uzmy Khan.

Hospitalizacja Noreen Niazi

Wieczorem 28 października 70-letnią Noreen Niazi przeniesiono do Instytutu Kardiologii Pendżabu z powodu pogorszenia stanu zdrowia. Stało się to na zalecenie lekarzy więzienia Kot Lakhpat, gdzie jest przetrzymywana.

Prawnik Rana Mudassar Umar poinformował sąd, że wniosek dotyczący leczenia i spotkań z krewnymi został już złożony u zastępcy komisarza. Sędzia polecił także złożyć osobny wniosek bezpośrednio do sądu.

Sekretarz generalny PTI Salman Akram Raja, który był obecny na rozprawie, oświadczył, że Noreen Niazi przebywa na oddziale intensywnej terapii. Według niego ani członkom jej rodziny, ani jej prawnikowi nie pozwolono się z nią spotkać. Dodał, że nie wie, czy nadal jest w szpitalu, czy została odesłana z powrotem do więzienia.

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Zaskarżenie przedłużenia zatrzymania

Rana Mudassar Umar oświadczył, że nie ma podstaw prawnych do przedłużenia zatrzymania Noreen Niazi i Uzmy Khan. Powiedział także, że Noreen Niazi wcześniej nie miała chorób serca, i zakwestionował okoliczności jej hospitalizacji.

Według prawnika nowe nakazy zatrzymania powtarzają poprzednie, lecz zawierają inne daty. Uważa on, że zawieszenie zawiadomienia o zatrzymaniu otworzyłoby drogę do uwolnienia kobiet.

Siostry Imrana Khana zostały zatrzymane we wrześniu na podstawie artykułu 3 MPO, gdy PTI przygotowywała się do marszu protestacyjnego na Islamabad. Pierwotny 30-dniowy okres zatrzymania miał zakończyć się 19 października w przypadku Aleemy Khan oraz 20 października w przypadku Uzmy i Noreen Niazi, jednak rząd poinformował sąd, że 7 października okresy te zostały przedłużone.

24 września Wysoki Sąd w Lahaurze oddalił wnioski o natychmiastowe zawieszenie decyzji o prewencyjnym zatrzymaniu Noreen Niazi i Uzmy Khan. Wniosek Shahreza Khana dotyczący zatrzymania jego matki, Aleemy Khan, nie został jeszcze wyznaczony do rozpatrzenia.

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