W Pakistanie Wysoki Sąd w Lahaurze zażądał od Departamentu Spraw Wewnętrznych prowincji Pendżab raportów w sprawach dotyczących zaskarżenia przedłużenia zatrzymania sióstr założyciela partii PTI Imrana Khana. Sąd rozpatruje również wniosek o zapewnienie pomocy medycznej Noreen Niazi.

Jak informuje Dawn, sędzia Abher Gul Khan zobowiązał departament do przedstawienia raportów do godziny 14:00. Wnioski złożyli córka Noreen, Sakin, oraz Shahrez Khan, syn innej siostry Imrana Khana — Aleemy Khan.

Zaskarżenie przedłużenia zatrzymania

Aleema Khan, Noreen Niazi i ich siostra Uzma Khan zostały zatrzymane we wrześniu na podstawie Pendżabskiego rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego z 1960 roku. Stało się to, gdy PTI przygotowywała się do marszu na Islamabad z żądaniem uwolnienia Imrana Khana z więzienia.

Aleema została zatrzymana 20 września na 30 dni, a Noreen i Uzma — następnego dnia na taki sam okres. Po zakończeniu początkowego terminu rząd Pendżabu poinformował sąd, że zatrzymanie przedłużono o kolejne 30 dni.

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Adwokat wnioskodawców Rana Mudassar Umar twierdził, że przedłużenie zatrzymania było bezprawne. Według niego, po upływie pierwszych 30 dni odpowiednie zawiadomienie wydał zastępca komisarza Lahauru. Oświadczył również, że zatrzymanym nie pozwalano spotykać się z krewnymi i adwokatami, oraz zwrócił się do sądu o uznanie nowych nakazów zatrzymania za bezprawne.

Stan zdrowia Noreen Niazi

Noreen Niazi została przeniesiona z więzienia Kot Lakhpat do Pendżabskiego Instytutu Kardiologii po pogorszeniu stanu zdrowia, na zalecenie lekarzy więziennych. Doradca premiera ds. politycznych Rana Sanaullah wcześniej poinformował Senat, że po otrzymaniu pomocy medycznej w Lahaurze Noreen czuje się dobrze.

W ubiegły piątek Wysoki Sąd w Lahaurze polecił adwokatowi Niazi złożyć odrębny wniosek w sprawie leczenia i spotkań z rodziną. Sekretarz generalny PTI i adwokat Salman Akram Raja również poinformował sąd o zatrzymaniu kierowcy Aleemy Khan i poprosił o okazanie mu pobłażliwości.

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